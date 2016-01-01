Motorola Moto X Play

Motorola Moto X Play
34
3630 mAh
21 MP
5.5"
Motorola Moto X Play
Motorola Moto X Play
Tasarım
Motorola Moto X Play
Oy ver

Boyutları 148 x 75 x 10.9 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.4%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Var
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 21 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
İşlemci 1.7 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.630 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto X Play Fiyatı 240 €
Editör Puanı 52.75
Çıkış Tarihi 20 Ağustos 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto X Play Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here