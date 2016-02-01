Motorola Moto X4

Motorola Moto X4
2681
3000 mAh
12 MP
5.2"
Motorola Moto X4
Motorola Moto X4
Motorola Moto X4 Özellikleri

Motorola Moto X4 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 424 PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Motorola Moto X4, 2.2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Motorola Moto X4, arkada 12 megapiksel kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor

Motorola Moto X4, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.35 x 73.40 x 7.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto X4, Nano-SIM’i kullanan çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, Kulaklıklar, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Motorola Moto X4
4 (6 oy)

Boyutları 148.4 x 73.4 x 8 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Süper Siyah, Sarı Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Motorola Moto X4 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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