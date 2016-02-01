Motorola Moto X4 Özellikleri

Motorola Moto X4 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 424 PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Motorola Moto X4, 2.2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Motorola Moto X4, arkada 12 megapiksel kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor

Motorola Moto X4, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.35 x 73.40 x 7.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 163 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto X4, Nano-SIM’i kullanan çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, Kulaklıklar, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.