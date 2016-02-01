|Motorola Moto Z2 Force Özellikleri
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Motorola Moto Z2 Force akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve 10 Ağustos 2017 tarihinde piyasaya sürülecek. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Motorola Moto Z2 Force, 2.35GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256 GB‘a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği içeriyor. Motorola Moto Z2 Force, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımları ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Motorola Moto Z2 Force, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 2730mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.80 x 76.00 x 6.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
Motorola Moto Z2 Force, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanan bir akıllı telefon. Fakat bazı bölgelerde çift sim kart destekli modeleri de satışa sunulacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|155.8 x 76 x 6.1 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Süper Siyah, İnce Altın, Ay Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Led flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.730 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto Z2 Force Fiyatı
|700 €
|Editör Puanı
|84.75
|Çıkış Tarihi
|10 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto Z2 Force Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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