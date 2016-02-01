Motorola Moto Z2 Force

Motorola Moto Z2 Force
197
2730 mAh
12 MP
5.5"
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force
Motorola Moto Z2 Force Özellikleri

Motorola Moto Z2 Force akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve 10 Ağustos 2017 tarihinde piyasaya sürülecek. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Motorola Moto Z2 Force, 2.35GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256 GB‘a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği içeriyor. Motorola Moto Z2 Force, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımları ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Motorola Moto Z2 Force, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 2730mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.80 x 76.00 x 6.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto Z2 Force, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanan bir akıllı telefon. Fakat bazı bölgelerde çift sim kart destekli modeleri de satışa sunulacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Motorola Moto Z2 Force
2.5 (2 oy)

Boyutları 155.8 x 76 x 6.1 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Süper Siyah, İnce Altın, Ay Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Çift Led flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 2.730 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Motorola Moto Z2 Force Fiyatı 700 €
Editör Puanı 84.75
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Motorola Moto Z2 Force Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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