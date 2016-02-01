Motorola Moto Z2 Force Özellikleri

Motorola Moto Z2 Force akıllı telefon Temmuz 2017’de tanıtıldı ve 10 Ağustos 2017 tarihinde piyasaya sürülecek. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Motorola Moto Z2 Force, 2.35GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256 GB‘a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği içeriyor. Motorola Moto Z2 Force, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımları ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Motorola Moto Z2 Force, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 2730mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.80 x 76.00 x 6.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto Z2 Force, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanan bir akıllı telefon. Fakat bazı bölgelerde çift sim kart destekli modeleri de satışa sunulacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.