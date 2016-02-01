Nokia 150

Nokia 150
305
1020 mAh
1 MP
2.4"
Nokia 150
Nokia 150
Nokia 150
Nokia 150
Nokia 150 Özellikleri

Nokia ilk telefonlarını duyurdu. Nokia 150 ve Nokia 150 Çift SIM kart desteği olan 2 modeli tanıttı. Bu akıllı telefonların çok basit özellikleri bulunuyor.

Avrupa’da Her ikisi de yaklaşık 25 € (vergiler hariç) civarında olacak ve Nokia 215 ve diğermodeller gibi fiyat yapısına sahip sade bir telefon olacak. Bu, MP3 ve FM radyo, SLAM ile Bluetooth (NFC’nin yerini alacak) ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor – 22 saat konuşma süresi ve 31 güne kadar bekleme süresi olacak.

İki telefon da eğlence oyunlarıyla birlikte geliyor – Snake Xenzia önceden yüklenmiş, ek olarak “Nitro Racing’in deneme ve satın al” versiyonu bulunuyor. Flaşlı bir kamerası var, ancak VGA çözünürlükte çok sınırlı bir kullanım göreceksiniz.

Nokia 150 ve 150, 2017 yılının ilk çeyreğinde Avrupa, APAC ve IMEA’da piyasaya sunulacak. Her ikisi de çift bant 2.5G (900 / 1800MHz) bandında çalışacak. Türkiye’ye de Avrupa ile aynı anda gelmesini bekliyoruz. Fiyat seviyeleri de 200-250 TL civarında olması bekleniyor.
Tasarım
Nokia 150
3 (2 oy)

Boyutları 118 x 50.2 x 13.5 mm
Ağırlığı 81 gr
Ekran Türü TFT 65K Renk
Ekran Boyutu 2.4"
Ekran Çözünürlüğü 240 x 320 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 30.1%
Ekran Hacmi 17.8 cm2
Ekran Formatı 4:3
Piksel Yoğunluğu 167 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 1 MP
Arka Kamera Özellikleri Led flaş
Video Çözünürlüğü Yok
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci
Grafik İşlemcisi
Sensörler
NFC Yok
GPS Yok
Radyo Var
Batarya 1.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 744 Saat
Konuşma Süresi 22 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Yok
Bluetooth v3.0
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 150 Fiyatı 250 ₺
Editör Puanı 60
Çıkış Tarihi 01 Ocak 2017
Sim Kart Mini-SIM
Bağlantı Hızı
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Nokia 150 Diğer Teknik Özellikleri MP3/eAAC+/WAV oynatıcı
Doküman görüntüleyici

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