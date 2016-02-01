|Nokia 150 Özellikleri
|
Nokia ilk telefonlarını duyurdu. Nokia 150 ve Nokia 150 Çift SIM kart desteği olan 2 modeli tanıttı. Bu akıllı telefonların çok basit özellikleri bulunuyor.
Avrupa’da Her ikisi de yaklaşık 25 € (vergiler hariç) civarında olacak ve Nokia 215 ve diğermodeller gibi fiyat yapısına sahip sade bir telefon olacak. Bu, MP3 ve FM radyo, SLAM ile Bluetooth (NFC’nin yerini alacak) ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor – 22 saat konuşma süresi ve 31 güne kadar bekleme süresi olacak.
İki telefon da eğlence oyunlarıyla birlikte geliyor – Snake Xenzia önceden yüklenmiş, ek olarak “Nitro Racing’in deneme ve satın al” versiyonu bulunuyor. Flaşlı bir kamerası var, ancak VGA çözünürlükte çok sınırlı bir kullanım göreceksiniz.
Nokia 150 ve 150, 2017 yılının ilk çeyreğinde Avrupa, APAC ve IMEA’da piyasaya sunulacak. Her ikisi de çift bant 2.5G (900 / 1800MHz) bandında çalışacak. Türkiye’ye de Avrupa ile aynı anda gelmesini bekliyoruz. Fiyat seviyeleri de 200-250 TL civarında olması bekleniyor.
| Tasarım
|Boyutları
|118 x 50.2 x 13.5 mm
|Ağırlığı
|81 gr
|Ekran Türü
|TFT 65K Renk
|Ekran Boyutu
|2.4"
|Ekran Çözünürlüğü
|240 x 320 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|30.1%
|Ekran Hacmi
|17.8 cm2
|Ekran Formatı
|4:3
|Piksel Yoğunluğu
|167 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|1 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|Yok
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|Grafik İşlemcisi
|Sensörler
|NFC
|Yok
|GPS
|Yok
|Radyo
|Var
|Batarya
|1.020 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|744 Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Yok
|Bluetooth
|v3.0
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Nokia 150 Fiyatı
|250 ₺
|Editör Puanı
|60
|Çıkış Tarihi
|01 Ocak 2017
|Sim Kart
|Mini-SIM
|Bağlantı Hızı
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Nokia 150 Diğer Teknik Özellikleri
| MP3/eAAC+/WAV oynatıcı
Doküman görüntüleyici
|