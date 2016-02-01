Nokia 150 Özellikleri

Nokia ilk telefonlarını duyurdu. Nokia 150 ve Nokia 150 Çift SIM kart desteği olan 2 modeli tanıttı. Bu akıllı telefonların çok basit özellikleri bulunuyor.

Avrupa’da Her ikisi de yaklaşık 25 € (vergiler hariç) civarında olacak ve Nokia 215 ve diğermodeller gibi fiyat yapısına sahip sade bir telefon olacak. Bu, MP3 ve FM radyo, SLAM ile Bluetooth (NFC’nin yerini alacak) ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor – 22 saat konuşma süresi ve 31 güne kadar bekleme süresi olacak.

İki telefon da eğlence oyunlarıyla birlikte geliyor – Snake Xenzia önceden yüklenmiş, ek olarak “Nitro Racing’in deneme ve satın al” versiyonu bulunuyor. Flaşlı bir kamerası var, ancak VGA çözünürlükte çok sınırlı bir kullanım göreceksiniz.

Nokia 150 ve 150, 2017 yılının ilk çeyreğinde Avrupa, APAC ve IMEA’da piyasaya sunulacak. Her ikisi de çift bant 2.5G (900 / 1800MHz) bandında çalışacak. Türkiye’ye de Avrupa ile aynı anda gelmesini bekliyoruz. Fiyat seviyeleri de 200-250 TL civarında olması bekleniyor.