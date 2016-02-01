Nokia 216

Nokia 216
312
1020 mAh
1 MP
2.4"
Nokia 216
Nokia 216
Tasarım
Nokia 216
2 (1 oy)

Boyutları 118 x 50.2 x 13.5 mm
Ağırlığı 82 gr
Ekran Türü TFT 256K Renk
Ekran Boyutu 2.4"
Ekran Çözünürlüğü 240 x 320 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 30.1%
Ekran Hacmi 17.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 167 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gri, Nane
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1 MP
Ön Kamera Özellikleri VGA
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 1 MP
Arka Kamera Özellikleri Led flaş
Video Çözünürlüğü 240p@15fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1 GB
Sensörler
NFC Yok
GPS Yok
Radyo Var
Batarya 1.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 576 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Yok
Bluetooth v3.0, A2DP
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 216 Fiyatı 40 €
Editör Puanı 66.25
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016
Sim Kart Mini-SIM
Bağlantı Hızı
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Nokia 216 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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