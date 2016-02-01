| Tasarım
|Boyutları
|118 x 50.2 x 13.5 mm
|Ağırlığı
|82 gr
|Ekran Türü
|TFT 256K Renk
|Ekran Boyutu
|2.4"
|Ekran Çözünürlüğü
|240 x 320 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|30.1%
|Ekran Hacmi
|17.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|167 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gri, Nane
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|VGA
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|1 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|240p@15fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|NFC
|Yok
|GPS
|Yok
|Radyo
|Var
|Batarya
|1.020 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|576 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Yok
|Bluetooth
|v3.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Nokia 216 Fiyatı
|40 €
|Editör Puanı
|66.25
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Mini-SIM
|Bağlantı Hızı
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Nokia 216 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|