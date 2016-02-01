Nokia 7 Özellikleri

Nokia 7 akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Nokia 7, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 7, arkada 16 megapiksel ve önde 5 megapiksel kamera kullanıyor.

Nokia 7, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 141.20 x 71.40 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dır.

Nokia 7, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.