Nokia C2-00

Nokia C2-00
21
1020 mAh
1 MP
1.8"
Nokia C2-00
Tasarım
Nokia C2-00
2 (1 oy)

Boyutları 108 x 45 x 14.7 mm
Ağırlığı 74 gr
Ekran Türü TFT 65K Renk
Ekran Boyutu 1.8"
Ekran Çözünürlüğü 240 x 320 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 21.0%
Ekran Hacmi 10.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 114 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Dinamik Gri, Jet Siyah, Kırmızı , Lacivert, Kar Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 1 MP
Video Çözünürlüğü 480p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci
Grafik İşlemcisi
Sensörler
NFC Yok
GPS
Radyo Var
Batarya 1.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 460 Saat
Konuşma Süresi 5.4 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v2.1 EDR
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia C2-00 Fiyatı 50 €
Editör Puanı 32
Çıkış Tarihi 23 Temmuz 2011
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı 177.6 kbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Nokia C2-00 Diğer Teknik Özellikleri MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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