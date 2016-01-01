| Tasarım
|Boyutları
|108 x 45 x 14.7 mm
|Ağırlığı
|74 gr
|Ekran Türü
|TFT 65K Renk
|Ekran Boyutu
|1.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|240 x 320 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|21.0%
|Ekran Hacmi
|10.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|114 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Dinamik Gri, Jet Siyah, Kırmızı , Lacivert, Kar Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|1 MP
|Video Çözünürlüğü
|480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|Grafik İşlemcisi
|Sensörler
|NFC
|Yok
|GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|1.020 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|460 Saat
|Konuşma Süresi
|5.4 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v2.1 EDR
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Nokia C2-00 Fiyatı
|50 €
|Editör Puanı
|32
|Çıkış Tarihi
|23 Temmuz 2011
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|177.6 kbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Nokia C2-00 Diğer Teknik Özellikleri
| MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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