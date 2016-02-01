Oppo A71 (2018) Özellikleri

Oppo A71 (2018) akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo A71 (2018), 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Oppos A71 (2018), kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo A71 (2018), Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh gücüyle çalışıyor. 148.10 x 73.80 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 137 gram ağırlığındadır.

Oppo A71 (2018), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.