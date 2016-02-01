Oppo A71 (2018)

Oppo A71 (2018)
144
3000 mAh
13 MP
5.2"
Oppo A71 (2018)
Oppo A71 (2018)
Oppo A71 (2018)
Oppo A71 (2018)
Oppo A71 (2018) Özellikleri

Oppo A71 (2018) akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo A71 (2018), 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Oppos A71 (2018), kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo A71 (2018), Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh gücüyle çalışıyor. 148.10 x 73.80 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 137 gram ağırlığındadır.

Oppo A71 (2018), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Oppo A71 (2018)
3 (2 oy)

Boyutları 148.1 x 73.8 x 7.6 mm
Ağırlığı 137 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.2%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 450
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo A71 (2018) Fiyatı 180 €
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 10 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Oppo A71 (2018) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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