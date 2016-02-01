Oppo A71 Özellikleri

Oppo A71 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo A71, 1.5GHz 8 çekirdeği olan MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 16GB dahili belleği bulunan cihazın arttırılabilir hafıza kart desteği mevcut değil. Kameralar açısından Oppo A71, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile öz çekimler için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo A71, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Akıllı telefon 148.10 x 73.80 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 137 gram ağırlığındadır.

Oppo A71, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.