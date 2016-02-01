|Oppo A71 Özellikleri
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Oppo A71 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Oppo A71, 1.5GHz 8 çekirdeği olan MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 16GB dahili belleği bulunan cihazın arttırılabilir hafıza kart desteği mevcut değil. Kameralar açısından Oppo A71, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile öz çekimler için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Oppo A71, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Akıllı telefon 148.10 x 73.80 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 137 gram ağırlığındadır.
Oppo A71, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148.1 x 73.8 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|137 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.2%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo A71 Fiyatı
|160 €
|Editör Puanı
|76
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Oppo A71 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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