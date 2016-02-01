Oppo A71

Oppo A71
157
3000 mAh
13 MP
5.2"
Oppo A71
Oppo A71
Oppo A71
Oppo A71
Oppo A71
Oppo A71 Özellikleri

Oppo A71 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo A71, 1.5GHz 8 çekirdeği olan MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 16GB dahili belleği bulunan cihazın arttırılabilir hafıza kart desteği mevcut değil. Kameralar açısından Oppo A71, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile öz çekimler için 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo A71, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Akıllı telefon 148.10 x 73.80 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 137 gram ağırlığındadır.

Oppo A71, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Oppo A71
3.5 (2 oy)

Boyutları 148.1 x 73.8 x 7.6 mm
Ağırlığı 137 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.2%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS
Radyo Belli değil
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo A71 Fiyatı 160 €
Editör Puanı 76
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Oppo A71 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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