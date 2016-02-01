|Oppo A77 Özellikleri
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Oppo A77 akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Oppo A77, 1.5GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, MicroSD kart aracılığıyla 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini kullanıyor. Kameralar açısından Oppo A77, arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullananımlar için 16 megapiksellik güçlü bir ön kamera ile donatılmış.
Oppo A77, Android 7.1’ı çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.
Oppo A77, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153.3 x 75.9 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|148 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gül Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo A77 Fiyatı
|280 €
|Editör Puanı
|68.25
|Çıkış Tarihi
|26 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Oppo A77 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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