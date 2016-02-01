Oppo A77

Oppo A77
158
3200 mAh
13 MP
5.5"
Oppo A77
Oppo A77
Oppo A77
Oppo A77
Oppo A77
Oppo A77 Özellikleri

Oppo A77 akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo A77, 1.5GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, MicroSD kart aracılığıyla 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini kullanıyor. Kameralar açısından Oppo A77, arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullananımlar için 16 megapiksellik güçlü bir ön kamera ile donatılmış.

Oppo A77, Android 7.1’ı çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Oppo A77, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Oppo A77
4 (1 oy)

Boyutları 153.3 x 75.9 x 7.4 mm
Ağırlığı 148 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Gül Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Belli değil
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo A77 Fiyatı 280 €
Editör Puanı 68.25
Çıkış Tarihi 26 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Oppo A77 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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