Oppo A77 Özellikleri

Oppo A77 akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo A77, 1.5GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, MicroSD kart aracılığıyla 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini kullanıyor. Kameralar açısından Oppo A77, arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullananımlar için 16 megapiksellik güçlü bir ön kamera ile donatılmış.

Oppo A77, Android 7.1’ı çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Oppo A77, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.