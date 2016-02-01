Oppo F3 Özellikleri

Oppo F3 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 piksel ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo F3, 1.5GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği içeriyor. Kameralar açısından Oppo F3, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için bir 16 megapiksel ön kamera sunuyor.

Oppo F3, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 153.30 x 75.20 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Oppo F3, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.