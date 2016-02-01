Oppo F5 Youth Özellikleri

Oppo F5 Youth akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo F5 Youth, sekiz çekirdekli MediaTek MT6763T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Oppo F5 Youth, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamerası ile ön plana çıkıyor.

Oppo F5 Youth, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 156.50 x 76.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 152 gram ağırlığındadır.

Oppo F5 Youth, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.