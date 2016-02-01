|Oppo F5 Youth Özellikleri
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Oppo F5 Youth akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Oppo F5 Youth, sekiz çekirdekli MediaTek MT6763T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Oppo F5 Youth, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamerası ile ön plana çıkıyor.
Oppo F5 Youth, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 156.50 x 76.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 152 gram ağırlığındadır.
Oppo F5 Youth, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|156.5 x 76 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.1%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|2.0µm piksel
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6763T Helio P23
|İşlemci
|2.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo F5 Youth Fiyatı
|280 €
|Editör Puanı
|70
|Çıkış Tarihi
|12 Kasım 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Oppo F5 Youth Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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