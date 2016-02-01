Oppo F5 Youth

Oppo F5 Youth
225
3200 mAh
13 MP
6.0"
Oppo F5 Youth
Oppo F5 Youth
Oppo F5 Youth
Oppo F5 Youth
Oppo F5 Youth
Oppo F5 Youth Özellikleri

Oppo F5 Youth akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo F5 Youth, sekiz çekirdekli MediaTek MT6763T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Oppo F5 Youth, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamerası ile ön plana çıkıyor.

Oppo F5 Youth, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 156.50 x 76.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 152 gram ağırlığındadır.

Oppo F5 Youth, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Oppo F5 Youth
3.3 (7 oy)

Boyutları 156.5 x 76 x 7.5 mm
Ağırlığı 152 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.1%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6763T Helio P23
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo F5 Youth Fiyatı 280 €
Editör Puanı 70
Çıkış Tarihi 12 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Oppo F5 Youth Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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