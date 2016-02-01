Oppo F5

Oppo F5
150
3200 mAh
16 MP
6"
Oppo F5
Oppo F5
Oppo F5
Oppo F5
Oppo F5 Özellikleri

Oppo F5 akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo F5, sekiz çekirdekli MediaTek MT6763T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar bakımından Oppo F5 arka tarafta 16 megapiksel çözünürlükte bir ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo F5, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 156.50 x 76.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 152 gram ağırlığındadır.

Oppo F5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Oppo F5
2.5 (2 oy)

Boyutları 156.5 x 76 x 7.5 mm
Ağırlığı 152 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.1%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/2.8" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P23
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo F5 Fiyatı 320 €
Editör Puanı 73
Çıkış Tarihi 27 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Oppo F5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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