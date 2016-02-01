Oppo F5 Özellikleri

Oppo F5 akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo F5, sekiz çekirdekli MediaTek MT6763T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar bakımından Oppo F5 arka tarafta 16 megapiksel çözünürlükte bir ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo F5, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 156.50 x 76.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 152 gram ağırlığındadır.

Oppo F5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.