Oppo R11s Plus

Oppo R11s Plus
313
4000 mAh
20 MP
6.43"
Oppo R11s Plus
Oppo R11s Plus
Oppo R11s Plus
Oppo R11s Plus
Oppo R11s Plus Özellikleri

Oppo R11s Plus akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürülüyor. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.43 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo R11s Plus, 1.8GHz hızında 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Oppo R11s Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 20 + 16 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih etmiş.

Oppo R11s Plus, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 164.80 x 80.20 x 7.30 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 182 gram ağırlığındadır.

Oppo R11s Plus, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Oppo R11s Plus
4 (1 oy)

Boyutları 164.8 x 80.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 182 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.43"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.7%
Ekran Hacmi 106.7 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 376 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Şampanya
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo R11s Plus Fiyatı 580 €
Editör Puanı 82.5
Çıkış Tarihi 24 Kasım 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Oppo R11s Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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