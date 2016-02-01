Oppo R11s Plus Özellikleri

Oppo R11s Plus akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürülüyor. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.43 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo R11s Plus, 1.8GHz hızında 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Oppo R11s Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 20 + 16 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih etmiş.

Oppo R11s Plus, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 164.80 x 80.20 x 7.30 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 182 gram ağırlığındadır.

Oppo R11s Plus, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.