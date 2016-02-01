|Oppo R11s Plus Özellikleri
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Oppo R11s Plus akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürülüyor. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.43 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Oppo R11s Plus, 1.8GHz hızında 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Oppo R11s Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 20 + 16 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih etmiş.
Oppo R11s Plus, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 164.80 x 80.20 x 7.30 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 182 gram ağırlığındadır.
Oppo R11s Plus, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|164.8 x 80.2 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|182 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.43"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.7%
|Ekran Hacmi
|106.7 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|376 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Şampanya
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo R11s Plus Fiyatı
|580 €
|Editör Puanı
|82.5
|Çıkış Tarihi
|24 Kasım 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Oppo R11s Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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