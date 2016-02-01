|Oppo R9s Özellikleri
|
Çinli Oppo şirketinin, kameralarıyla ön plana çıkan Oppo R9S, kullanıcılara mükemmel fotoğraflar sunan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 5.5 inç ekran büyüklüğüne ve IPS LCD kapasitif dokunma ekran özelliklerine sahip olan cihaz, 1080x1920p çözünürlüğe sahip.
8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olmasının yanı sıra, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza boyutuna sahiptir. Ayrıca, 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanına sahip olan cihaz, oldukça dikkat çeken kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor.
16 MP ön ve 16 MP arka kameraya sahip olan R9S’de, hem normal çekimlerinizi, hem de öz çekimlerinizi en iyi biçimde yapabilirsiniz. Bununla birlikte, 3010 mAh batarya gücüyle de uzun kullanımlara sahne olan R9S, fiyat konusunda da hiç abartılı değil.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 74.3 x 6.6 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.010 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo R9s Fiyatı
|450 €
|Editör Puanı
|76.25
|Çıkış Tarihi
|25 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Oppo R9s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|