Oppo R9s Özellikleri

Çinli Oppo şirketinin, kameralarıyla ön plana çıkan Oppo R9S, kullanıcılara mükemmel fotoğraflar sunan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 5.5 inç ekran büyüklüğüne ve IPS LCD kapasitif dokunma ekran özelliklerine sahip olan cihaz, 1080x1920p çözünürlüğe sahip. 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olmasının yanı sıra, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza boyutuna sahiptir. Ayrıca, 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanına sahip olan cihaz, oldukça dikkat çeken kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor. 16 MP ön ve 16 MP arka kameraya sahip olan R9S’de, hem normal çekimlerinizi, hem de öz çekimlerinizi en iyi biçimde yapabilirsiniz. Bununla birlikte, 3010 mAh batarya gücüyle de uzun kullanımlara sahne olan R9S, fiyat konusunda da hiç abartılı değil.