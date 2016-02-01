Oppo R9s

Oppo R9s
162
3010 mAh
MP
5.5"
Oppo R9s Özellikleri

Çinli Oppo şirketinin, kameralarıyla ön plana çıkan Oppo R9S, kullanıcılara mükemmel fotoğraflar sunan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 5.5 inç ekran büyüklüğüne ve IPS LCD kapasitif dokunma ekran özelliklerine sahip olan cihaz, 1080x1920p çözünürlüğe sahip.

8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olmasının yanı sıra, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza boyutuna sahiptir. Ayrıca, 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanına sahip olan cihaz, oldukça dikkat çeken kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor.

16 MP ön ve 16 MP arka kameraya sahip olan R9S’de, hem normal çekimlerinizi, hem de öz çekimlerinizi en iyi biçimde yapabilirsiniz. Bununla birlikte, 3010 mAh batarya gücüyle de uzun kullanımlara sahne olan R9S, fiyat konusunda da hiç abartılı değil.
Tasarım
Oppo R9s
4 (1 oy)

Boyutları 153 x 74.3 x 6.6 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.010 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo R9s Fiyatı 450 €
Editör Puanı 76.25
Çıkış Tarihi 25 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Oppo R9s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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