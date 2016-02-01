Panasonic Eluga I9

Panasonic Eluga I9
183
2500 mAh
13 MP
5.0"
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9
Panasonic Eluga I9 Özellikleri

Panasonic Eluga I9 akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00″ dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Panasonic Eluga I9, 1.25GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte tercih edilmiş. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga I9, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip.

Panasonic Eluga I9, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 142.50 x 70.50 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga I9, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.

Bu telefonun şimdilik sadece Hindistan’da satılacağını hatırlatmak isteriz.
Tasarım
Panasonic Eluga I9
3.3 (4 oy)

Boyutları 142.5 x 70.5 x 7.8 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Uzay gri, Şampanya Altın, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga I9 Fiyatı 100 €
Editör Puanı 73.25
Çıkış Tarihi 10 Aralık 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga I9 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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