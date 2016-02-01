Panasonic Eluga I9 Özellikleri

Panasonic Eluga I9 akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00″ dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Panasonic Eluga I9, 1.25GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte tercih edilmiş. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga I9, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip.

Panasonic Eluga I9, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 142.50 x 70.50 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga I9, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.

Bu telefonun şimdilik sadece Hindistan’da satılacağını hatırlatmak isteriz.