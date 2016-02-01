Samsung Galaxy C7 (2017)

Samsung Galaxy C7 (2017)
397
3000 mAh
13 MP
5.5"
Samsung Galaxy C7 (2017)
Tasarım
Samsung Galaxy C7 (2017)
3.4 (7 oy)

Boyutları 152.4 x 74.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 2.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 16 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy C7 (2017) Fiyatı 400 €
Editör Puanı 73.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy C7 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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