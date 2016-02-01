Samsung Galaxy J7 Nxt

Samsung Galaxy J7 Nxt
445
3000 mAh
13 MP
5.5"
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt Özellikleri

Samsung Galaxy J7 Nxt akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J7 Nxt, 1.6GHz sekiz çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J7 Nxt, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanıcıları için 5 megapiksel ön kamerayı tercih etmiş.

Samsung Galaxy J7 Nxt, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir bir pil ile güç sağlıyor. 152.40 x 78.60 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 170 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J7 Nxt, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Samsung Galaxy J7 Nxt
2.5 (2 oy)

Boyutları 152.4 x 78.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7580 Octa
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Sar Değeri 0.52 W/kg (kafa) - 1.39 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J7 Nxt Fiyatı 180 €
Editör Puanı 74.25
Çıkış Tarihi 23 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J7 Nxt Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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