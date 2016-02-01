Samsung Galaxy J7 Nxt Özellikleri

Samsung Galaxy J7 Nxt akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J7 Nxt, 1.6GHz sekiz çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J7 Nxt, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanıcıları için 5 megapiksel ön kamerayı tercih etmiş.

Samsung Galaxy J7 Nxt, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir bir pil ile güç sağlıyor. 152.40 x 78.60 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 170 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J7 Nxt, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.