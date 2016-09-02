|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 75 x 8 mm
|Ağırlığı
|167 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9, LED flaş
|Arka Kamera
|13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Batarya
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Müzik Süresi
|84 Saat
|Sar Değeri
|0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.4
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
| ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Samsung Galaxy J7 Prime Özellikleri
| Samsung, sevilen serisi olan Galaxy J7’nin en iddialısı olan J7 Prime modelinde, daha fazla özellik sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D kavisli, Full HD çözünürlüğe sahip ekranıyla ön plana çıkan J7 Prime, Exynos 7870 işlemciye sahip.
3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan cihaz, tasarım konusunda oldukça sağlam bir yapıya sahip. J7 serisinde ilk defa parmak izi kullanımına ev sahipliği yapan J7 Prime, hem ödemelerde hem de güvenlik amacıyla kullanıma fırsat veriyor.
13 MP çözünürlükte arka ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihazda, aynı zamanda 3300 mAh boyutunda batarya yer alıyor. Fiyat konusunda da normal seviyede seyretmesi, tercih edilebilirliğini arttırıyor.
Samsung, sevilen serisi olan Galaxy J7’nin en iddialısı olan J7 Prime modelinde, daha fazla özellik sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D kavisli, Full HD çözünürlüğe sahip ekranıyla ön plana çıkan J7 Prime, Exynos 7870 işlemciye sahip.
3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan cihaz, tasarım konusunda oldukça sağlam bir yapıya sahip. J7 serisinde ilk defa parmak izi kullanımına ev sahipliği yapan J7 Prime, hem ödemelerde hem de güvenlik amacıyla kullanıma fırsat veriyor.
13 MP çözünürlükte arka ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihazda, aynı zamanda 3300 mAh boyutunda batarya yer alıyor. Fiyat konusunda da normal seviyede seyretmesi, tercih edilebilirliğini arttırıyor.
Şahin ak
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Oruspu çocukları j7 2016 kullanıyorum ama parmak izi okuyucu yok
Selin Polat Yazar
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Yanlış yere baktığın için olabilir mi ? Kullandığın telefonun özellikleri burada: https://cepkolik.com/cep-telefonu/samsung-galaxy-j7-2016/ Ama sen Prime olana bakıp bu yorumu yapıyosun!