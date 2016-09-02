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Samsung Galaxy J7 Prime

Samsung Galaxy J7 Prime
1195
3300 mAh
13 MP
5.5"
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75 x 8 mm
Ağırlığı 167 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.5%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9, LED flaş
Arka Kamera 13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var, RDS
Anakart Exynos 7870 Octa
Batarya 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 21 Saat
Müzik Süresi 84 Saat
Sar Değeri 0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.4
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016
4G / 4.5G Var
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung Galaxy J7 Prime Özellikleri
Samsung, sevilen serisi olan Galaxy J7’nin en iddialısı olan J7 Prime modelinde, daha fazla özellik sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D kavisli, Full HD çözünürlüğe sahip ekranıyla ön plana çıkan J7 Prime, Exynos 7870 işlemciye sahip.

3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan cihaz, tasarım konusunda oldukça sağlam bir yapıya sahip. J7 serisinde ilk defa parmak izi kullanımına ev sahipliği yapan J7 Prime, hem ödemelerde hem de güvenlik amacıyla kullanıma fırsat veriyor.

13 MP çözünürlükte arka ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihazda, aynı zamanda 3300 mAh boyutunda batarya yer alıyor. Fiyat konusunda da normal seviyede seyretmesi, tercih edilebilirliğini arttırıyor.
2 Yorum “Samsung Galaxy J7 Prime

    Şahin ak
    //

    Oruspu çocukları j7 2016 kullanıyorum ama parmak izi okuyucu yok

      Yanlış yere baktığın için olabilir mi ? Kullandığın telefonun özellikleri burada: https://cepkolik.com/cep-telefonu/samsung-galaxy-j7-2016/ Ama sen Prime olana bakıp bu yorumu yapıyosun!

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general
karsilastir
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Samsung, sevilen serisi olan Galaxy J7’nin en iddialısı olan J7 Prime modelinde, daha fazla özellik sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D kavisli, Full HD çözünürlüğe sahip ekranıyla ön plana çıkan J7 Prime, Exynos 7870 işlemciye sahip.

3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan cihaz, tasarım konusunda oldukça sağlam bir yapıya sahip. J7 serisinde ilk defa parmak izi kullanımına ev sahipliği yapan J7 Prime, hem ödemelerde hem de güvenlik amacıyla kullanıma fırsat veriyor.

13 MP çözünürlükte arka ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihazda, aynı zamanda 3300 mAh boyutunda batarya yer alıyor. Fiyat konusunda da normal seviyede seyretmesi, tercih edilebilirliğini arttırıyor.