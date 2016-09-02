Samsung Galaxy J7 Prime Özellikleri

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Samsung, sevilen serisi olan Galaxy J7’nin en iddialısı olan J7 Prime modelinde, daha fazla özellik sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D kavisli, Full HD çözünürlüğe sahip ekranıyla ön plana çıkan J7 Prime, Exynos 7870 işlemciye sahip.



3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan cihaz, tasarım konusunda oldukça sağlam bir yapıya sahip. J7 serisinde ilk defa parmak izi kullanımına ev sahipliği yapan J7 Prime, hem ödemelerde hem de güvenlik amacıyla kullanıma fırsat veriyor.



13 MP çözünürlükte arka ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihazda, aynı zamanda 3300 mAh boyutunda batarya yer alıyor. Fiyat konusunda da normal seviyede seyretmesi, tercih edilebilirliğini arttırıyor.