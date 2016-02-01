|Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri
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Bildiğiniz gibi, batarya patlama olayıyla uzun süre gündemde kalan Samsung firması, Note serisini devam ettirecek mi gibi sorularla da kafaları meşgul etmişti. Ancak Samsung Galaxy Note 8 ile akıllardaki kötü izlenimi silmeyi planladığını söyleyebiliriz.
Samsung firmasının Note serisinin son üyesi olacak Note 8, 6.3 inç, Super Amoled ekran teknolojisi ve1440 x 2960p çözünürlükler karşımıza çıkıyor.
6 GB boyutundaki RAM özellikleri ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen Samsung Galaxy Note 8, işlemci olarak; son model bir işlemciye başvuracağı biliniyor. 12 MP çözünürlükteki çift arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla oldukça iyi sonuçlar elde edebileceğiniz Note 8, 3.300 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak.
| Tasarım
|Boyutları
|162.5 x 74.8 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|195 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|83.2%
|Ekran Hacmi
|101.1 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|521 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1.22 µm piksel
Auto HDR
1/3.6" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 8895 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP20
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı
|1000 €
|Editör Puanı
|91.25
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy Note 8 Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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