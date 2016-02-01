Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri

Bildiğiniz gibi, batarya patlama olayıyla uzun süre gündemde kalan Samsung firması, Note serisini devam ettirecek mi gibi sorularla da kafaları meşgul etmişti. Ancak Samsung Galaxy Note 8 ile akıllardaki kötü izlenimi silmeyi planladığını söyleyebiliriz. Samsung firmasının Note serisinin son üyesi olacak Note 8, 6.3 inç, Super Amoled ekran teknolojisi ve1440 x 2960p çözünürlükler karşımıza çıkıyor. 6 GB boyutundaki RAM özellikleri ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen Samsung Galaxy Note 8, işlemci olarak; son model bir işlemciye başvuracağı biliniyor. 12 MP çözünürlükteki çift arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla oldukça iyi sonuçlar elde edebileceğiniz Note 8, 3.300 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak.