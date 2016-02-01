Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
4412
3300 mAh
12 MP
6.3"
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri

Bildiğiniz gibi, batarya patlama olayıyla uzun süre gündemde kalan Samsung firması, Note serisini devam ettirecek mi gibi sorularla da kafaları meşgul etmişti. Ancak Samsung Galaxy Note 8 ile akıllardaki kötü izlenimi silmeyi planladığını söyleyebiliriz.

Samsung firmasının Note serisinin son üyesi olacak Note 8, 6.3 inç, Super Amoled ekran teknolojisi ve1440 x 2960p çözünürlükler karşımıza çıkıyor.

6 GB boyutundaki RAM özellikleri ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen Samsung Galaxy Note 8, işlemci olarak; son model bir işlemciye başvuracağı biliniyor. 12 MP çözünürlükteki çift arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla oldukça iyi sonuçlar elde edebileceğiniz Note 8, 3.300 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak.
Tasarım
Samsung Galaxy Note 8
3.9 (8 oy)

Boyutları 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ağırlığı 195 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.3"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.2%
Ekran Hacmi 101.1 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 521 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1.22 µm piksel
Auto HDR
1/3.6" sensör
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8895 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 22 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı 1000 €
Editör Puanı 91.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy Note 8 Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here