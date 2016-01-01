Samsung Galaxy On5

Samsung Galaxy On5
51
2600 mAh
8 MP
5.0"
Samsung Galaxy On5
Samsung Galaxy On5
Samsung Galaxy On5
Samsung Galaxy On5
Samsung Galaxy On5
Tasarım
Samsung Galaxy On5
Oy ver

Boyutları 142.3 x 72.1 x 8.5 mm
Ağırlığı 149 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0%
Ekran Hacmi 71.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 288 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 15 Saat
Sar Değeri 0.40 W/kg (kafa) - 0.31 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy On5 Fiyatı 140 €
Editör Puanı 53.5
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2015
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy On5 Diğer Teknik Özellikleri Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here