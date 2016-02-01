Samsung Galaxy On8 Özellikleri

Dünyanın en fazla telefon üreten firması olan Samsung, 2016 Eylül ayı sonunda yeni telefonunu tanıttı. Samsung Galaxy On8, 5.5 inç Super AMOLED dokunmatik ekranyla, 1080x1920p görüntü kalitesi sunuyor. 8 çekirdekli ve 1.6 GHz hızında çalışmasıyla bilinen Cortex-A53 işlemcisinin yanı sıra, Mali-T830MP2 grafik işlemcisine sahip. 3 GB RAM ve 16 GB sabit depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir depolama alanı bulunuyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazla, fotoğraflarınızı kaliteli bir şekilde çekebilirsiniz. 3300 mAh batarya gücüne sahip olan Galaxy On8, orta seviye kullanıcılar için uygun bir cihazdır. Hem fiyat konusunda, hem de performans anlamında verim alınabilir.