Samsung Galaxy On8

Samsung Galaxy On8
212
3300 mAh
13 MP
5.5"
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8
Samsung Galaxy On8 Özellikleri

Dünyanın en fazla telefon üreten firması olan Samsung, 2016 Eylül ayı sonunda yeni telefonunu tanıttı. Samsung Galaxy On8, 5.5 inç Super AMOLED dokunmatik ekranyla, 1080x1920p görüntü kalitesi sunuyor.

8 çekirdekli ve 1.6 GHz hızında çalışmasıyla bilinen Cortex-A53 işlemcisinin yanı sıra, Mali-T830MP2 grafik işlemcisine sahip. 3 GB RAM ve 16 GB sabit depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir depolama alanı bulunuyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazla, fotoğraflarınızı kaliteli bir şekilde çekebilirsiniz. 3300 mAh batarya gücüne sahip olan Galaxy On8, orta seviye kullanıcılar için uygun bir cihazdır. Hem fiyat konusunda, hem de performans anlamında verim alınabilir.
Tasarım
Samsung Galaxy On8
3 (1 oy)

Boyutları 151.7 x 76 x 7.8 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 17 Saat
Sar Değeri 0.47 W/kg (kafa) - 1.78 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy On8 Fiyatı 300 €
Editör Puanı 67.5
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy On8 Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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