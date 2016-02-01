|Samsung Galaxy On8 Özellikleri
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Dünyanın en fazla telefon üreten firması olan Samsung, 2016 Eylül ayı sonunda yeni telefonunu tanıttı. Samsung Galaxy On8, 5.5 inç Super AMOLED dokunmatik ekranyla, 1080x1920p görüntü kalitesi sunuyor.
8 çekirdekli ve 1.6 GHz hızında çalışmasıyla bilinen Cortex-A53 işlemcisinin yanı sıra, Mali-T830MP2 grafik işlemcisine sahip. 3 GB RAM ve 16 GB sabit depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir depolama alanı bulunuyor.
13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazla, fotoğraflarınızı kaliteli bir şekilde çekebilirsiniz. 3300 mAh batarya gücüne sahip olan Galaxy On8, orta seviye kullanıcılar için uygun bir cihazdır. Hem fiyat konusunda, hem de performans anlamında verim alınabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|151.7 x 76 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Sar Değeri
|0.47 W/kg (kafa) - 1.78 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy On8 Fiyatı
|300 €
|Editör Puanı
|67.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy On8 Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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