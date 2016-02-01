|Samsung Galaxy Xcover 4 Özellikleri
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Samsung Galaxy Xcover 4 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürülecek sağlamlığıyla dikkat çeken bir telefon. Telefon, 720×1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Samsung Galaxy Xcover 4, 1.4GHz dört çekirdekli Exynos 7570 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Samsung Galaxy Xcover 4, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfieler için 5 megapiksel ön kamera bulunduruyor.
Samsung Galaxy Xcover 4, Android 7.0 ile çalışır ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pili bulunuyor.
Samsung Galaxy Xcover 4 çift sim kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında wi-fi, nfc ve bluetooth bulunuyor. Son olarak telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|146.2 x 73.3 x 9.7 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.3%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7570 Quad
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Sar Değeri
|0.61 W/kg (kafa) - 1.24 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy Xcover 4 Fiyatı
|1300 ₺
|Editör Puanı
|75
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy Xcover 4 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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