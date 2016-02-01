Samsung Galaxy Xcover 4 Özellikleri

Samsung Galaxy Xcover 4 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürülecek sağlamlığıyla dikkat çeken bir telefon. Telefon, 720×1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Xcover 4, 1.4GHz dört çekirdekli Exynos 7570 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Samsung Galaxy Xcover 4, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfieler için 5 megapiksel ön kamera bulunduruyor.

Samsung Galaxy Xcover 4, Android 7.0 ile çalışır ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pili bulunuyor.

Samsung Galaxy Xcover 4 çift sim kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında wi-fi, nfc ve bluetooth bulunuyor. Son olarak telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.