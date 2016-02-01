Samsung Galaxy Xcover 4

Samsung Galaxy Xcover 4
119
2800 mAh
13 MP
5.0"
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy Xcover 4 Özellikleri

Samsung Galaxy Xcover 4 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürülecek sağlamlığıyla dikkat çeken bir telefon. Telefon, 720×1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Xcover 4, 1.4GHz dört çekirdekli Exynos 7570 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Samsung Galaxy Xcover 4, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfieler için 5 megapiksel ön kamera bulunduruyor.

Samsung Galaxy Xcover 4, Android 7.0 ile çalışır ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pili bulunuyor.

Samsung Galaxy Xcover 4 çift sim kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında wi-fi, nfc ve bluetooth bulunuyor. Son olarak telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Samsung Galaxy Xcover 4
4 (2 oy)

Boyutları 146.2 x 73.3 x 9.7 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7570 Quad
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 17 Saat
Sar Değeri 0.61 W/kg (kafa) - 1.24 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy Xcover 4 Fiyatı 1300 ₺
Editör Puanı 75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy Xcover 4 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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