Samsung Z4

Samsung Z4
350
2050 mAh
5 MP
4.5"
Samsung Z4
Samsung Z4
Samsung Z4
Samsung Z4
Samsung Z4
Samsung Z4
Samsung Z4 Özellikleri

Samsung‘un orta hatta alt segmente hitap eden ve fiyatı uygun akıllı telefonu Samsung Z4’ü tanıttı. Telefonun özellikleri basit. Sadece ana özelliklerine değinmek istesek arttırabilir hafıza kart desteği, çift sim kart desteği, 1GB Ram ve düşük çözünürlüklü bir 4.5″ ekrana sahip.

Samsung Z4 akıllı telefon alt segmente hitap etmektedir. Bu nedenle yüksek donanımlı cihazlarla kıyaslama yapmak yanlış olur.  Fiyatı henüz açıklanmadı ama 1.000 TL’nin altında bir fiyat yapısı olacağını düşünürsek rakiplerine ve marka bilinirliğine göre oldukça iyi bir telefon diyebiliriz. Fiyat bilgisi geldiğinde bu sayfayı güncelleyeceğiz.
Tasarım
Samsung Z4
4 (1 oy)

Boyutları 132.9 x 69.2 x 10.3 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü TFT LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 62.7%
Ekran Hacmi 57.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 207 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.5 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.050 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 68.75
Çıkış Tarihi 25 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Z4 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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