|Samsung Z4 Özellikleri
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Samsung‘un orta hatta alt segmente hitap eden ve fiyatı uygun akıllı telefonu Samsung Z4’ü tanıttı. Telefonun özellikleri basit. Sadece ana özelliklerine değinmek istesek arttırabilir hafıza kart desteği, çift sim kart desteği, 1GB Ram ve düşük çözünürlüklü bir 4.5″ ekrana sahip.
Samsung Z4 akıllı telefon alt segmente hitap etmektedir. Bu nedenle yüksek donanımlı cihazlarla kıyaslama yapmak yanlış olur. Fiyatı henüz açıklanmadı ama 1.000 TL’nin altında bir fiyat yapısı olacağını düşünürsek rakiplerine ve marka bilinirliğine göre oldukça iyi bir telefon diyebiliriz. Fiyat bilgisi geldiğinde bu sayfayı güncelleyeceğiz.
| Tasarım
|Boyutları
|132.9 x 69.2 x 10.3 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|62.7%
|Ekran Hacmi
|57.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|207 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.5 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.050 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|68.75
|Çıkış Tarihi
|25 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Z4 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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