Samsung Z4 Özellikleri

Samsung‘un orta hatta alt segmente hitap eden ve fiyatı uygun akıllı telefonu Samsung Z4’ü tanıttı. Telefonun özellikleri basit. Sadece ana özelliklerine değinmek istesek arttırabilir hafıza kart desteği, çift sim kart desteği, 1GB Ram ve düşük çözünürlüklü bir 4.5″ ekrana sahip.

Samsung Z4 akıllı telefon alt segmente hitap etmektedir. Bu nedenle yüksek donanımlı cihazlarla kıyaslama yapmak yanlış olur. Fiyatı henüz açıklanmadı ama 1.000 TL’nin altında bir fiyat yapısı olacağını düşünürsek rakiplerine ve marka bilinirliğine göre oldukça iyi bir telefon diyebiliriz. Fiyat bilgisi geldiğinde bu sayfayı güncelleyeceğiz.