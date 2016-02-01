Sony XA1 Ultra

Sony XA1 Ultra
1254
2700 mAh
23 MP
6.0"
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra Özellikleri

Bütçeniz Sony’nin en son üst düzey amiral gemisi olan yeni Xperia XZ‘e yetmeyebilir ama yeni orta segment Xperia XA1 ve XA1 Ultra‘a yetecektir.

XA1, 5.2 inç (720p) ekrana sahipken, Ultra 6 inç tam HD ekran ile geliyor. Uçtan uca ekranlar, tam ekran fotoğraflar veya videolar oynatırken özellikle harika görünüyor.

Boyut dışında, iki telefonun ana özellikleri aynıdır. Her ikisinde de arka tarafında 23 megapiksel kameralar var, ikisi de microSD kartlarla genişletilebilen ve her ikisi de MediaTek işlemcisi çalıştıran 32GB depolama alanına sahip.

Hem XA1 hem de XA1 Ultra siyah, beyaz, altın ve gümüş rengi altın renklerine gelecek ve bu yılın ilerleyen saatlerinde satışa sunulacak, ancak Sony belirli bir zamanlama veya fiyat ayrıntıları vermedi.

Ek XA1 Ultra Diğer Özellikleri:

  • LED flaşlı, 16 megapiksel öne bakan kamera
  • 2,700mAh pil
  • USB-C şarj etme
Tasarım
Sony XA1 Ultra
4 (2 oy)

Boyutları 165 x 79 x 8.1 mm
Ağırlığı 188 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Sony XA1 Ultra Fiyatı 2100 ₺
Editör Puanı 85.25
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Sony XA1 Ultra Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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