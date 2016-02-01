Sony XA1 Ultra Özellikleri

Bütçeniz Sony’nin en son üst düzey amiral gemisi olan yeni Xperia XZ‘e yetmeyebilir ama yeni orta segment Xperia XA1 ve XA1 Ultra‘a yetecektir.

XA1, 5.2 inç (720p) ekrana sahipken, Ultra 6 inç tam HD ekran ile geliyor. Uçtan uca ekranlar, tam ekran fotoğraflar veya videolar oynatırken özellikle harika görünüyor.

Boyut dışında, iki telefonun ana özellikleri aynıdır. Her ikisinde de arka tarafında 23 megapiksel kameralar var, ikisi de microSD kartlarla genişletilebilen ve her ikisi de MediaTek işlemcisi çalıştıran 32GB depolama alanına sahip.

Hem XA1 hem de XA1 Ultra siyah, beyaz, altın ve gümüş rengi altın renklerine gelecek ve bu yılın ilerleyen saatlerinde satışa sunulacak, ancak Sony belirli bir zamanlama veya fiyat ayrıntıları vermedi.

Ek XA1 Ultra Diğer Özellikleri: