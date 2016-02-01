|Sony XA1 Ultra Özellikleri
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Bütçeniz Sony’nin en son üst düzey amiral gemisi olan yeni Xperia XZ‘e yetmeyebilir ama yeni orta segment Xperia XA1 ve XA1 Ultra‘a yetecektir.
XA1, 5.2 inç (720p) ekrana sahipken, Ultra 6 inç tam HD ekran ile geliyor. Uçtan uca ekranlar, tam ekran fotoğraflar veya videolar oynatırken özellikle harika görünüyor.
Boyut dışında, iki telefonun ana özellikleri aynıdır. Her ikisinde de arka tarafında 23 megapiksel kameralar var, ikisi de microSD kartlarla genişletilebilen ve her ikisi de MediaTek işlemcisi çalıştıran 32GB depolama alanına sahip.
Hem XA1 hem de XA1 Ultra siyah, beyaz, altın ve gümüş rengi altın renklerine gelecek ve bu yılın ilerleyen saatlerinde satışa sunulacak, ancak Sony belirli bir zamanlama veya fiyat ayrıntıları vermedi.
Ek XA1 Ultra Diğer Özellikleri:
| Tasarım
|Boyutları
|165 x 79 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.700 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Sony XA1 Ultra Fiyatı
|2100 ₺
|Editör Puanı
|85.25
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Sony XA1 Ultra Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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