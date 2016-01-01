| Tasarım
|Boyutları
|133 x 68 x 10.8 mm
|Ağırlığı
|144 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.55"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|63.1%
|Piksel Yoğunluğu
|323 PPI
|Multitouch
|a:1:{i:0;s:13:"Var, 4 Parmak";}
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Suya/Toza Dayanıklılık
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Ön Kamera Özellikleri
|Ön Kamera Özellikleri
|Arka Kamera Özellikleri
|Arka Kamera
|12 MP, 4000 x 3000 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Video Çözünürlüğü
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8260 Snapdragon
|İşlemci
|2 Çekirdek, 1.5 GHz
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 220
|Dahili Hafıza
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Batarya
|1.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|350 Saat
|Konuşma Süresi
|4 Saat
|Sar Değeri
|1.02 W/kg (kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v2.1, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|12 Haziran 2012
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Çizilmeye karşı dayanıklı cam
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia ion Diğer Teknik Özellikleri
|