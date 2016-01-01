Sony Xperia ion

Sony Xperia ion
18
1900 mAh
12 MP MP
4.55"
Sony Xperia ion
Sony Xperia ion
Sony Xperia ion
Sony Xperia ion
Sony Xperia ion
Sony Xperia ion
Sony Xperia ion
Tasarım
Sony Xperia ion
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Boyutları 133 x 68 x 10.8 mm
Ağırlığı 144 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.55"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 63.1%
Piksel Yoğunluğu 323 PPI
Multitouch a:1:{i:0;s:13:"Var, 4 Parmak";}
Renk Seçenekleri Siyah, Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Suya/Toza Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera Özellikleri
Arka Kamera Özellikleri
Arka Kamera 12 MP, 4000 x 3000 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri
Video Çözünürlüğü
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8260 Snapdragon
İşlemci 2 Çekirdek, 1.5 GHz
Grafik İşlemcisi Adreno 220
Dahili Hafıza
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS
Batarya 1.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 350 Saat
Konuşma Süresi 4 Saat
Sar Değeri 1.02 W/kg (kafa)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v2.1, A2DP, EDR
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 12 Haziran 2012
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Çizilmeye karşı dayanıklı cam
Diğer Özellikleri
Sony Xperia ion Diğer Teknik Özellikleri

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