Sony Xperia XA2 Özellikleri

Sony Xperia XA2 akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel yani Full HD çözünürlüğe sahip 5.2 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia XA2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Sony Xperia XA2, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 23 megapiksel ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

Sony Xperia XA2, Android 8.0 çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 142.00 x 70.00 x 9.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 171 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XA2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.