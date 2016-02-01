|Sony Xperia XA2 Özellikleri
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Sony Xperia XA2 akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel yani Full HD çözünürlüğe sahip 5.2 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Sony Xperia XA2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Sony Xperia XA2, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 23 megapiksel ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.
Sony Xperia XA2, Android 8.0 çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 142.00 x 70.00 x 9.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 171 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia XA2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|142 x 70 x 9.7 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.0%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Siyah, Gümüş, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|16 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|OIS
1/2.6" sensör
23mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|İşlemci
|Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.75
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XA2 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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