Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2
816
3300 mAh
23 MP
5.2"
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2 Özellikleri

Sony Xperia XA2 akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel yani Full HD çözünürlüğe sahip 5.2 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Sony Xperia XA2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Sony Xperia XA2, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 23 megapiksel ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

Sony Xperia XA2, Android 8.0 çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 142.00 x 70.00 x 9.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 171 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XA2, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Sony Xperia XA2
4 (2 oy)

Boyutları 142 x 70 x 9.7 mm
Ağırlığı 171 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Siyah, Gümüş, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri OIS
1/2.6" sensör
23mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.75
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XA2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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