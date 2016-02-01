|Sony Xperia XZ1 Compact Özellikleri
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Sony Xperia XZ1 Compact akıllı telefon Ağustos 2017’de tanıtıldı ve ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 4.60 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 4GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Kameralar açısından Sony Xperia XZ1 Compact, arka tarafında 19 megapiksel ana kamera ve özçekim kullanımları için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.
Sony Xperia XZ1 Compact, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 129.00 x 65.00 x 9.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 143 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia XZ1 Compact, bir Nano-SIM’i kabul eden tek SIM (GSM) destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer, Barometre, Renk Spectrumu ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|129 x 64 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.6"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|Ekran Hacmi
|58.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|319 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Kar Gümüş, Ufuk Mavi, Alacakaranlık Gül
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1/4" sensör
13mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 5408
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.700 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|77.75
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XZ1 Compact Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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