Sony Xperia XZ1 Compact Özellikleri

Sony Xperia XZ1 Compact akıllı telefon Ağustos 2017’de tanıtıldı ve ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 4.60 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 4GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Kameralar açısından Sony Xperia XZ1 Compact, arka tarafında 19 megapiksel ana kamera ve özçekim kullanımları için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Sony Xperia XZ1 Compact, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 129.00 x 65.00 x 9.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 143 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ1 Compact, bir Nano-SIM’i kabul eden tek SIM (GSM) destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer, Barometre, Renk Spectrumu ve Ortam ışığı sensörü bulunur.