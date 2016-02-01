Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ1 Compact
193
2700 mAh
19 MP
4.6"
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact Özellikleri

Sony Xperia XZ1 Compact akıllı telefon Ağustos 2017’de tanıtıldı ve ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 4.60 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 4GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Kameralar açısından Sony Xperia XZ1 Compact, arka tarafında 19 megapiksel ana kamera ve özçekim kullanımları için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Sony Xperia XZ1 Compact, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 129.00 x 65.00 x 9.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 143 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ1 Compact, bir Nano-SIM’i kabul eden tek SIM (GSM) destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer, Barometre, Renk Spectrumu ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Sony Xperia XZ1 Compact
4 (1 oy)

Boyutları 129 x 64 x 9.3 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7%
Ekran Hacmi 58.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 319 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Kar Gümüş, Ufuk Mavi, Alacakaranlık Gül
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1/4" sensör
13mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 5408
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XZ1 Compact Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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