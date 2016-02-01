Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1
1458
2700 mAh
19 MP
5.2"
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1 Özellikleri

Sony Xperia XZ1 akıllı telefon Ağustos 2017’de tanıtıldı. Eylül ayında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ve 4GB RAM birlikte kullanılmış. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından Sony Xperia XZ1 arka tarafında 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Sony Xperia XZ1, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.00 x 73.00 x 7.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 156 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ1, Nano-SIM’i kabul eden tek SIM (GSM) destekli bir akıllı telefondur. Bazı bölgelerde çift sim kart desteği sunmaktadır. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Parmak izi tarayıcı, Renk spektrumu Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Sony Xperia XZ1
3.8 (5 oy)

Boyutları 148 x 73.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.25
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XZ1 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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