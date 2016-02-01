|Sony Xperia XZ1 Özellikleri
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Sony Xperia XZ1 akıllı telefon Ağustos 2017’de tanıtıldı. Eylül ayında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ve 4GB RAM birlikte kullanılmış. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından Sony Xperia XZ1 arka tarafında 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.
Sony Xperia XZ1, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.00 x 73.00 x 7.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 156 gram ağırlığındadır.
Sony Xperia XZ1, Nano-SIM’i kabul eden tek SIM (GSM) destekli bir akıllı telefondur. Bazı bölgelerde çift sim kart desteği sunmaktadır. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Parmak izi tarayıcı, Renk spektrumu Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148 x 73.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|1/3" sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.700 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|83.25
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XZ1 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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