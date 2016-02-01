Sony Xperia XZ1 Özellikleri

Sony Xperia XZ1 akıllı telefon Ağustos 2017’de tanıtıldı. Eylül ayında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ve 4GB RAM birlikte kullanılmış. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından Sony Xperia XZ1 arka tarafında 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Sony Xperia XZ1, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 2700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.00 x 73.00 x 7.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 156 gram ağırlığındadır.

Sony Xperia XZ1, Nano-SIM’i kabul eden tek SIM (GSM) destekli bir akıllı telefondur. Bazı bölgelerde çift sim kart desteği sunmaktadır. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Parmak izi tarayıcı, Renk spektrumu Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.