Sony Xperia XZs Özellikleri

Sony Xperia XZs orta segment akıllı telefonu 5 Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.. Telefon, 1080 x 1920 (Full HD) piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 4GB RAM ile birlikte geliyor.

Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahip. Kameralar açısından Sony Xperia XZ’ler arkadaki 19 megapikselli ana kamera ile 13 megapiksel ön kamera kullanıyor. Sony Xperia XZs, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2900mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Ölçüleri 146.00 x 72.00 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 161 gram ağırlığındadır. Sony Xperia XZ’ler tek bir SIM kart ile çalışıyor fakat çift sim kart destekli modeli de bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.

Telefon ayrıca suya ve toza dayanıklı. Sony, son tanıttığı tüm akıllı telefon modellerinin suya ve toza dayanıklı olmasına özen göstermişe benziyor.