|Sony Xperia XZs Özellikleri
|
Sony Xperia XZs orta segment akıllı telefonu 5 Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.. Telefon, 1080 x 1920 (Full HD) piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 4GB RAM ile birlikte geliyor.
Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahip. Kameralar açısından Sony Xperia XZ’ler arkadaki 19 megapikselli ana kamera ile 13 megapiksel ön kamera kullanıyor. Sony Xperia XZs, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2900mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.
Ölçüleri 146.00 x 72.00 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 161 gram ağırlığındadır. Sony Xperia XZ’ler tek bir SIM kart ile çalışıyor fakat çift sim kart destekli modeli de bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Telefon ayrıca suya ve toza dayanıklı. Sony, son tanıttığı tüm akıllı telefon modellerinin suya ve toza dayanıklı olmasına özen göstermişe benziyor.
| Tasarım
|Boyutları
|146 x 72 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|161 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/3" sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 820
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Sony Xperia XZs Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|86.25
|Çıkış Tarihi
|05 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Sony Xperia XZs Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|