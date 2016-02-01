Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZs
448
2900 mAh
19 MP
5.2"
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs Özellikleri

Sony Xperia XZs orta segment akıllı telefonu 5 Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.. Telefon, 1080 x 1920 (Full HD) piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 4GB RAM ile birlikte geliyor.

Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahip. Kameralar açısından Sony Xperia XZ’ler arkadaki 19 megapikselli ana kamera ile 13 megapiksel ön kamera kullanıyor. Sony Xperia XZs, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2900mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Ölçüleri 146.00 x 72.00 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 161 gram ağırlığındadır. Sony Xperia XZ’ler tek bir SIM kart ile çalışıyor fakat çift sim kart destekli modeli de bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.

Telefon ayrıca suya ve toza dayanıklı. Sony, son tanıttığı tüm akıllı telefon modellerinin suya ve toza dayanıklı olmasına özen göstermişe benziyor.
Tasarım
Sony Xperia XZs
4.5 (2 oy)

Boyutları 146 x 72 x 8.1 mm
Ağırlığı 161 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@960fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Sony Xperia XZs Fiyatı 500 €
Editör Puanı 86.25
Çıkış Tarihi 05 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Sony Xperia XZs Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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