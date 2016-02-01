Vestel Venus 5530

Vestel Venus 5530
1303
2920 mAh
8 MP
5.5"
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Tasarım
Vestel Venus 5530
3.8 (8 oy)

Boyutları 153 x 77 x 8.5 mm
Ağırlığı 151 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.79%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.3 GHz Quad-Core
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.920 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 51.75
Çıkış Tarihi 21 Haziran 2017
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus 5530 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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