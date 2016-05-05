| Tasarım
|Boyutları
|157.3 x 77.9 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.05%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Siyah/Altın, Beyaz/Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Kamera Özellikleri
|Çift Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939
|İşlemci
|1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.480 mAh
|1.37 W/kg (10g) (Baş)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Var
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|17 Kasım 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Vestel Venus V3 5570 Diğer Teknik Özellikleri
|Seçim Yok
nuh
//
arkadaşlaşlar bu telefonu fiyatı ucuz kamerası iyi diye sakın almayın ben aldım kamera performans hafıza gayet iyi ama batarysı insanı çileden çıkarıyor yarım gün gitmiyor 6 ayda 4 kere servise gönderdim 3 batrya ve şarj soket girişi sorunu şimdi 5580 ile değişim talep ettim bence batarya hersey olmadık yerde bitiyor kamera ve ya hafıza dan önemli takın 32 gb hafıza kartı sorun çözülür sakın bu telefonu almayın yorumlara ve şikayetlere bakın hep 3 ay bile dolmadan bu telefonlar sürekli arıza veriyor vestel bütün telefonlarında batarya sorunununu çözmeli ayrıca sesdede problem var karşıya ses az gidiyor çok yakın konuşmanız lazım tavsiye etmiyorum