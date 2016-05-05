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Vestel Venus V3 5570
Vestel Venus V3 5570
416
2480 mAh
13 MP
5.5"
Tasarım
Vestel Venus V3 5570
3 (2 oy)

Boyutları 157.3 x 77.9 x 8.2 mm
Ağırlığı 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.05%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Siyah/Altın, Beyaz/Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Kamera Özellikleri
Çift Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939
İşlemci 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.480 mAh

Sar Değeri

 1.37 W/kg (10g) (Baş)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n

Bluetooth

 Var
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı

microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 17 Kasım 2015
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vestel Venus V3 5570 Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok
Vestel Venus V3 5570” Yorumları

    arkadaşlaşlar bu telefonu fiyatı ucuz kamerası iyi diye sakın almayın ben aldım kamera performans hafıza gayet iyi ama batarysı insanı çileden çıkarıyor yarım gün gitmiyor 6 ayda 4 kere servise gönderdim 3 batrya ve şarj soket girişi sorunu şimdi 5580 ile değişim talep ettim bence batarya hersey olmadık yerde bitiyor kamera ve ya hafıza dan önemli takın 32 gb hafıza kartı sorun çözülür sakın bu telefonu almayın yorumlara ve şikayetlere bakın hep 3 ay bile dolmadan bu telefonlar sürekli arıza veriyor vestel bütün telefonlarında batarya sorunununu çözmeli ayrıca sesdede problem var karşıya ses az gidiyor çok yakın konuşmanız lazım tavsiye etmiyorum

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