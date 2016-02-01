|Vodafone Smart E8 Özellikleri
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Vodafone, 8 GB Dahili Bellek ve 1 GB RAM ile Yeni Akıllı telefonu Vodafone Smart E8’i Sunuyor, 480 x 854 piksel LCD Dokunmatik Ekran ve 5 İnç Ekran Çözünürlüğü bulunuyor. Vodafone Smart E8, Dört Çekirdekli İşlemci ve 5 MP Ana, 2 Mp ön kamera ile LED Flaşa sahiptir. Android v7.0 (Nougat) ile birlikte geliyor. Vodafone Smart E8 Fiyatı 80 euro civarında ve yakında pek çok asya ülkesinde satışa çıkacak.
Vodafone Smart E8 teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
| Tasarım
|Boyutları
|145.6 x 72.1 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|196 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kayrak mavisi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 210
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Vodafone Smart E8 Fiyatı
|80 €
|Editör Puanı
|59.25
|Çıkış Tarihi
|25 Haziran 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Vodafone Smart E8 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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