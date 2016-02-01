Vodafone Smart E8 Özellikleri

Vodafone, 8 GB Dahili Bellek ve 1 GB RAM ile Yeni Akıllı telefonu Vodafone Smart E8’i Sunuyor, 480 x 854 piksel LCD Dokunmatik Ekran ve 5 İnç Ekran Çözünürlüğü bulunuyor. Vodafone Smart E8, Dört Çekirdekli İşlemci ve 5 MP Ana, 2 Mp ön kamera ile LED Flaşa sahiptir. Android v7.0 (Nougat) ile birlikte geliyor. Vodafone Smart E8 Fiyatı 80 euro civarında ve yakında pek çok asya ülkesinde satışa çıkacak. Vodafone Smart E8 teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.