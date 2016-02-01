Vodafone Smart E8

Vodafone Smart E8
129
2200 mAh
5 MP
5.0"
Vodafone Smart E8
Vodafone Smart E8 Özellikleri

Vodafone, 8 GB Dahili Bellek ve 1 GB RAM ile Yeni Akıllı telefonu Vodafone Smart E8’i Sunuyor, 480 x 854 piksel LCD Dokunmatik Ekran ve 5 İnç Ekran Çözünürlüğü bulunuyor. Vodafone Smart E8, Dört Çekirdekli İşlemci ve 5 MP Ana, 2 Mp ön kamera ile LED Flaşa sahiptir. Android v7.0 (Nougat) ile birlikte geliyor. Vodafone Smart E8 Fiyatı 80 euro civarında ve yakında pek çok asya ülkesinde satışa çıkacak.

Vodafone Smart E8 teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tasarım
Vodafone Smart E8
3 (1 oy)

Boyutları 145.6 x 72.1 x 9.2 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 196 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kayrak mavisi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 210
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 2.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Vodafone Smart E8 Fiyatı 80 €
Editör Puanı 59.25
Çıkış Tarihi 25 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Vodafone Smart E8 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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