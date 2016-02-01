Xiaomi Mi 5c Özellikleri

Xiaomi Mi 5c akıllı telefon mart ayı 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 428 piksel PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 5c, 2.2GHz 8 çekirdekli Surge S1 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir kart aracılığıyla GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 5c arkada 12 megapiksel ana kamera ve selfi severler için 8 megapiksel ön kamerası var.

Xiaomi Mi 5c, Android Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2860mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 144.38 x 69.68 x 7.09 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 135 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi 5c, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.