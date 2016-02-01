Xiaomi Mi 5c

Xiaomi Mi 5c
251
2860 mAh
12 MP
5.15"
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c
Xiaomi Mi 5c Özellikleri

Xiaomi Mi 5c akıllı telefon mart ayı 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 428 piksel PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 5c, 2.2GHz 8 çekirdekli Surge S1 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir kart aracılığıyla GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 5c arkada 12 megapiksel ana kamera ve selfi severler için 8 megapiksel ön kamerası var.

Xiaomi Mi 5c, Android Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2860mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 144.38 x 69.68 x 7.09 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 135 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi 5c, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Xiaomi Mi 5c
3.5 (2 oy)

Boyutları 144.4 x 69.7 x 7.1 mm
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.6%
Ekran Hacmi 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Xiaomi Surge S1
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP4
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.860 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi 5c Fiyatı 1650 ₺
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi 5c Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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