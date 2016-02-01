|Xiaomi Mi 5c Özellikleri
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Xiaomi Mi 5c akıllı telefon mart ayı 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, inç başına 428 piksel PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Mi 5c, 2.2GHz 8 çekirdekli Surge S1 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir kart aracılığıyla GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 5c arkada 12 megapiksel ana kamera ve selfi severler için 8 megapiksel ön kamerası var.
Xiaomi Mi 5c, Android Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2860mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 144.38 x 69.68 x 7.09 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 135 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Mi 5c, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|144.4 x 69.7 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.15"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.6%
|Ekran Hacmi
|73.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|27mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Xiaomi Surge S1
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP4
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.860 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi 5c Fiyatı
|1650 ₺
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi 5c Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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