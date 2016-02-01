Xiaomi Mi 5s Özellikleri

Çinli Xiaomi şirketi, yeni Mi 5S modeliyle oldukça iddialı. Tasarım konusunda mükemmel kıvrımlı bir ekranla karşımıza çıkan cihazda, 5.15 inçlik bir ekran bulunuyor.

Full HD çözünürlük ve IPS ekran paneli kullanılan cihaz, güzel bir görüntü sergiliyor. Snapdragon 821 işlemciye sahip olması sayesinde, oldukça hızlı bir çalışma sergileyen cihazda, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza seçeneğinin yanı sıra; 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçeneği de bulunuyor.

12 MP arka ve 4 MP ön kamera özelliğine sahip olan cihazda, 3200 mAh batarya yerleştirilmiş. Bu da bir günlük kullanımı kolaylıkla sağlamanıza olanak sunmaktadır. Keyifli ve hızlı bir akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihi olabilir.