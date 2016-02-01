Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s
1384
3200 mAh
12 MP
5.15"
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s Özellikleri

Çinli Xiaomi şirketi, yeni Mi 5S modeliyle oldukça iddialı. Tasarım konusunda mükemmel kıvrımlı bir ekranla karşımıza çıkan cihazda, 5.15 inçlik bir ekran bulunuyor.

Full HD çözünürlük ve IPS ekran paneli kullanılan cihaz, güzel bir görüntü sergiliyor. Snapdragon 821 işlemciye sahip olması sayesinde, oldukça hızlı bir çalışma sergileyen cihazda, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza seçeneğinin yanı sıra; 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçeneği de bulunuyor.

12 MP arka ve 4 MP ön kamera özelliğine sahip olan cihazda, 3200 mAh batarya yerleştirilmiş. Bu da bir günlük kullanımı kolaylıkla sağlamanıza olanak sunmaktadır. Keyifli ve hızlı bir akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihi olabilir.
Tasarım
Xiaomi Mi 5s
4 (3 oy)

Boyutları 145.6 x 70.3 x 8.3 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi 5s Fiyatı 310 €
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi 5s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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