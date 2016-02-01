|Xiaomi Mi 5s Özellikleri
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Çinli Xiaomi şirketi, yeni Mi 5S modeliyle oldukça iddialı. Tasarım konusunda mükemmel kıvrımlı bir ekranla karşımıza çıkan cihazda, 5.15 inçlik bir ekran bulunuyor.
Full HD çözünürlük ve IPS ekran paneli kullanılan cihaz, güzel bir görüntü sergiliyor. Snapdragon 821 işlemciye sahip olması sayesinde, oldukça hızlı bir çalışma sergileyen cihazda, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza seçeneğinin yanı sıra; 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçeneği de bulunuyor.
12 MP arka ve 4 MP ön kamera özelliğine sahip olan cihazda, 3200 mAh batarya yerleştirilmiş. Bu da bir günlük kullanımı kolaylıkla sağlamanıza olanak sunmaktadır. Keyifli ve hızlı bir akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihi olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|145.6 x 70.3 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.15"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|Ekran Hacmi
|73.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|2.0µm piksel
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Mi 5s Fiyatı
|310 €
|Editör Puanı
|76.5
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Mi 5s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
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