Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2
461
5300 mAh
12 MP
6.44"
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri

Yepyeni Xiaomi Mi Max 2, önceki modeline çok benzeyen, 6.44 inç full HD (1080×1920 piksel) ekrana sahip ve yine akıllı telefonun en büyük özelliği. Mi Max 2, devasa bir ekranın yanı sıra büyük bir 5300mAh pil de gelmektedir.

Çinli Xiaomi, Mi Max 2’nin geliştirilmiş tek elle kullanımla geldiğini ve bu da telefonun kullanılabilirliği artıran yazılım özelliğiyle geleceği anlamına geldiğini iddia etti. Şirket, Xiaomi Mi Max 2‘de, iPhone 7’i anımsatan ayrı bir anten hattı seçti. Daha iyi bir el hissi için, yeni Mi Max 2 de yuvarlak kenarlar ile birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte 2GHz işlemci hızına sahip bir 8 çekirdeği Snapdragon 625 SoC ile besleniyor. Mi Max 2, 64GB ve 128GB dahili depolama modelleri ile geliyor. Telefonun arkasında da bir parmak izi tarayıcı var. Telefon ayrıca, şirketin televizyonlar ve hava koşulları için evrensel bir uzaktan kumanda görevi görebileceğini söyleyen bir IR sensörü de içermektedir. Android Nougat‘a dayalı MIUI 8’i çalıştırıyor.

Orijinal Mi Max’e benzer Mi Max 2, bir metal gövdeye sahiptir ve Xiaomi, alt panele yerleştirilen şarj portu ve hoparlör ızgaraları ile simetrik bir tasarım izlediğini iddia etmektedir. Mi Max 2, aynı zamanda büyük 5300mAh bataryayı sadece bir saat içinde yüzde 68’e kadar şarj etmek için derecelendirilmiş Hızlı Şarj 3,0‘ı destekliyor. Çinli şirket, Mi Max 2 için iki günlük pil ömrü vaat ediyor.

Mi Max 2, PDAF desteği ve çift LED flaşlı 12 megapiksellik bir arka kamera sunuyor. Şirket, farklı ışık durumlarının daha iyi ele alınması için 1.25 mikron pikselli bir Sony IMX386 sensörü kullanıyor. Xiaomi, Mi Max 2‘nin Mi 6’da görülen ile aynı özniteliğe sahip bir görüntü sensörü ile geldiğini söylüyor. Aynı zamanda akıllı telefonda 5 megapiksel ön kamera var.
Tasarım
Xiaomi Mi Max 2
4 (3 oy)

Boyutları 174.1 x 88.7 x 7.6 mm
Ağırlığı 211 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.44"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.0%
Ekran Hacmi 114.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 342 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Xiaomi Mi Max 2 Fiyatı 1500 ₺
Editör Puanı 87.5
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Xiaomi Mi Max 2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here