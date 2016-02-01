Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri

Yepyeni Xiaomi Mi Max 2, önceki modeline çok benzeyen, 6.44 inç full HD (1080×1920 piksel) ekrana sahip ve yine akıllı telefonun en büyük özelliği. Mi Max 2, devasa bir ekranın yanı sıra büyük bir 5300mAh pil de gelmektedir.

Çinli Xiaomi, Mi Max 2’nin geliştirilmiş tek elle kullanımla geldiğini ve bu da telefonun kullanılabilirliği artıran yazılım özelliğiyle geleceği anlamına geldiğini iddia etti. Şirket, Xiaomi Mi Max 2‘de, iPhone 7’i anımsatan ayrı bir anten hattı seçti. Daha iyi bir el hissi için, yeni Mi Max 2 de yuvarlak kenarlar ile birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte 2GHz işlemci hızına sahip bir 8 çekirdeği Snapdragon 625 SoC ile besleniyor. Mi Max 2, 64GB ve 128GB dahili depolama modelleri ile geliyor. Telefonun arkasında da bir parmak izi tarayıcı var. Telefon ayrıca, şirketin televizyonlar ve hava koşulları için evrensel bir uzaktan kumanda görevi görebileceğini söyleyen bir IR sensörü de içermektedir. Android Nougat‘a dayalı MIUI 8’i çalıştırıyor.

Orijinal Mi Max’e benzer Mi Max 2, bir metal gövdeye sahiptir ve Xiaomi, alt panele yerleştirilen şarj portu ve hoparlör ızgaraları ile simetrik bir tasarım izlediğini iddia etmektedir. Mi Max 2, aynı zamanda büyük 5300mAh bataryayı sadece bir saat içinde yüzde 68’e kadar şarj etmek için derecelendirilmiş Hızlı Şarj 3,0‘ı destekliyor. Çinli şirket, Mi Max 2 için iki günlük pil ömrü vaat ediyor.

Mi Max 2, PDAF desteği ve çift LED flaşlı 12 megapiksellik bir arka kamera sunuyor. Şirket, farklı ışık durumlarının daha iyi ele alınması için 1.25 mikron pikselli bir Sony IMX386 sensörü kullanıyor. Xiaomi, Mi Max 2‘nin Mi 6’da görülen ile aynı özniteliğe sahip bir görüntü sensörü ile geldiğini söylüyor. Aynı zamanda akıllı telefonda 5 megapiksel ön kamera var.