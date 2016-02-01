Xiaomi Redmi 4 Prime

Xiaomi Redmi 4 Prime
1484
4100 mAh
13 MP
5.0"
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime Özellikleri

Xiaomi şirketinin Redmi 4 serisini tanıtırken 3 farklı cihaz sunduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de; Xiaomi Redmi 4 Prime. Redmi 4 serisinin en iyisi olan Prime, tasarım olarak diğer cihazlarla aynı özelliklere sahip. Ancak 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olması, farkındalığını ortaya koyuyor.

5 inçlik IPS özelliğe sahip olan ekranı, 1080p çözünürlüğe sahip. Ayrıca 2.0 GHz gücünde çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle de, daha güçlü bir cihaz olduğunu kanıtlıyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihaz, çözünürlük konusunda iyileştirmeye sahip olarak sunulurken; 4100 mAh batarya gücüyle ön plana çıkmaktadır. 256 GB’a kadar yükseltilebilir kapasite ve çift SIM kartlı olduğunu da söyleyelim.
Tasarım
Xiaomi Redmi 4 Prime
4 (1 oy)

Boyutları 141.3 x 69.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Koyu Gri, Gümüş, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi 4 Prime Fiyatı 160 €
Editör Puanı 84.25
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 4 Prime Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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