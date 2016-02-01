Xiaomi Redmi 4 Prime Özellikleri

Xiaomi şirketinin Redmi 4 serisini tanıtırken 3 farklı cihaz sunduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de; Xiaomi Redmi 4 Prime. Redmi 4 serisinin en iyisi olan Prime, tasarım olarak diğer cihazlarla aynı özelliklere sahip. Ancak 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olması, farkındalığını ortaya koyuyor.

5 inçlik IPS özelliğe sahip olan ekranı, 1080p çözünürlüğe sahip. Ayrıca 2.0 GHz gücünde çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle de, daha güçlü bir cihaz olduğunu kanıtlıyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihaz, çözünürlük konusunda iyileştirmeye sahip olarak sunulurken; 4100 mAh batarya gücüyle ön plana çıkmaktadır. 256 GB’a kadar yükseltilebilir kapasite ve çift SIM kartlı olduğunu da söyleyelim.