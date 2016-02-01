|Xiaomi Redmi 4 Prime Özellikleri
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Xiaomi şirketinin Redmi 4 serisini tanıtırken 3 farklı cihaz sunduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de; Xiaomi Redmi 4 Prime. Redmi 4 serisinin en iyisi olan Prime, tasarım olarak diğer cihazlarla aynı özelliklere sahip. Ancak 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olması, farkındalığını ortaya koyuyor.
5 inçlik IPS özelliğe sahip olan ekranı, 1080p çözünürlüğe sahip. Ayrıca 2.0 GHz gücünde çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle de, daha güçlü bir cihaz olduğunu kanıtlıyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihaz, çözünürlük konusunda iyileştirmeye sahip olarak sunulurken; 4100 mAh batarya gücüyle ön plana çıkmaktadır. 256 GB’a kadar yükseltilebilir kapasite ve çift SIM kartlı olduğunu da söyleyelim.
| Tasarım
|Boyutları
|141.3 x 69.6 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.1%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Koyu Gri, Gümüş, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi 4 Prime Fiyatı
|160 €
|Editör Puanı
|84.25
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 4 Prime Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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