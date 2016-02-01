Xiaomi Redmi 4 Özellikleri

Xiaomi şirketinin Redmi serisinin orta seviyesinde yer alan Redmi 4, özellikleriyle tatmin edici düzeyde. 5 inçlik IPS 720p çözünürlükteki ekranıyla, ayrıca Snapdragon 420 çipsete yer verilmiş. 1.4 GHz hızında çalışan Cortex A-53 işlemcisinden aldığı güçle birlikte, daha hızlı işlemlerle olanak sağlıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızasıyla ön plana çıkan Xiaomi Redmi 4, 13 MP ana kamera, 5 MP ‘de öz çekim kamerasıyla fotoğraf severleri sevindirecek cinsten. Arka tarafında yer alan kameranın altında parmak izi okuyucusuna da yer verilen cihazda, 4100 mAh batarya yer almaktadır. Henüz yeni sayılabilecek bu telefon, ilk olarak Çin’de ön siparişe açılmıştı. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise; şu anlık bilinmiyor.