Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4
232
4100 mAh
13 MP
5.0"
Xiaomi Redmi 4
Xiaomi Redmi 4
Xiaomi Redmi 4 Özellikleri

Xiaomi şirketinin Redmi serisinin orta seviyesinde yer alan Redmi 4, özellikleriyle tatmin edici düzeyde. 5 inçlik IPS 720p çözünürlükteki ekranıyla, ayrıca Snapdragon 420 çipsete yer verilmiş. 1.4 GHz hızında çalışan Cortex A-53 işlemcisinden aldığı güçle birlikte, daha hızlı işlemlerle olanak sağlıyor.

2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızasıyla ön plana çıkan Xiaomi Redmi 4, 13 MP ana kamera, 5 MP ‘de öz çekim kamerasıyla fotoğraf severleri sevindirecek cinsten. Arka tarafında yer alan kameranın altında parmak izi okuyucusuna da yer verilen cihazda, 4100 mAh batarya yer almaktadır. Henüz yeni sayılabilecek bu telefon, ilk olarak Çin’de ön siparişe açılmıştı. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise; şu anlık bilinmiyor.
Tasarım
Xiaomi Redmi 4
4 (1 oy)

Boyutları 141.3 x 69.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 296 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Koyu Gri, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi 4 Fiyatı 130 €
Editör Puanı 73.25
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 4 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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