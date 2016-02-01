|Xiaomi Redmi 4 Özellikleri
|
Xiaomi şirketinin Redmi serisinin orta seviyesinde yer alan Redmi 4, özellikleriyle tatmin edici düzeyde. 5 inçlik IPS 720p çözünürlükteki ekranıyla, ayrıca Snapdragon 420 çipsete yer verilmiş. 1.4 GHz hızında çalışan Cortex A-53 işlemcisinden aldığı güçle birlikte, daha hızlı işlemlerle olanak sağlıyor.
2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızasıyla ön plana çıkan Xiaomi Redmi 4, 13 MP ana kamera, 5 MP ‘de öz çekim kamerasıyla fotoğraf severleri sevindirecek cinsten. Arka tarafında yer alan kameranın altında parmak izi okuyucusuna da yer verilen cihazda, 4100 mAh batarya yer almaktadır. Henüz yeni sayılabilecek bu telefon, ilk olarak Çin’de ön siparişe açılmıştı. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise; şu anlık bilinmiyor.
| Tasarım
|Boyutları
|141.3 x 69.6 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|296 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Koyu Gri, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi 4 Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|73.25
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 4 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|