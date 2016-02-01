Xiaomi Redmi 4a Özellikleri

Redmi serisinin en uygun fiyatlı telefonu olan Redmi 4A, tasarım anlamında pek geri kalmıyor. Yine metal kasa olanağını sunan Xiaomi Redmi 4A, 720p çözünürlüğe sahip 5 inçlik IPS ekrana sahip. Her biri 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A-53 işlemciye sahip olan cihaz, 16 GB dahili depolama alanıyla birlikte, 2 GB RAM’e sahip.

16 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, diğer modellerden farklı olarak parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Çift SIM kartıyla kullanılabilecek olan Redmi 4A, 3120 mAh batarya gücüne sahip. Oldukça uygun fiyata Çin’de satışa sunulan ve özelliklerine baktığımız zaman fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan Redmi 4A, orta seviye kullanıcıları için ideal.