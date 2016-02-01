Xiaomi Redmi 4a

Xiaomi Redmi 4a
242
3120 mAh
13 MP
5.0"
Xiaomi Redmi 4a
Xiaomi Redmi 4a
Xiaomi Redmi 4a
Xiaomi Redmi 4a
Xiaomi Redmi 4a Özellikleri

Redmi serisinin en uygun fiyatlı telefonu olan Redmi 4A, tasarım anlamında pek geri kalmıyor. Yine metal kasa olanağını sunan Xiaomi Redmi 4A, 720p çözünürlüğe sahip 5 inçlik IPS ekrana sahip. Her biri 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A-53 işlemciye sahip olan cihaz, 16 GB dahili depolama alanıyla birlikte, 2 GB RAM’e sahip.

16 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, diğer modellerden farklı olarak parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Çift SIM kartıyla kullanılabilecek olan Redmi 4A, 3120 mAh batarya gücüne sahip. Oldukça uygun fiyata Çin’de satışa sunulan ve özelliklerine baktığımız zaman fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan Redmi 4A, orta seviye kullanıcıları için ideal.
Tasarım
Xiaomi Redmi 4a
3 (1 oy)

Boyutları 139.5 x 70.4 x 8.5 mm
Ağırlığı 131 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2%
Ekran Hacmi 68.0 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Rose Altın, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.120 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi 4a Fiyatı 110 €
Editör Puanı 68.5
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 4a Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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