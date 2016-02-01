|Xiaomi Redmi 4a Özellikleri
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Redmi serisinin en uygun fiyatlı telefonu olan Redmi 4A, tasarım anlamında pek geri kalmıyor. Yine metal kasa olanağını sunan Xiaomi Redmi 4A, 720p çözünürlüğe sahip 5 inçlik IPS ekrana sahip. Her biri 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A-53 işlemciye sahip olan cihaz, 16 GB dahili depolama alanıyla birlikte, 2 GB RAM’e sahip.
16 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda, diğer modellerden farklı olarak parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Çift SIM kartıyla kullanılabilecek olan Redmi 4A, 3120 mAh batarya gücüne sahip. Oldukça uygun fiyata Çin’de satışa sunulan ve özelliklerine baktığımız zaman fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan Redmi 4A, orta seviye kullanıcıları için ideal.
| Tasarım
|Boyutları
|139.5 x 70.4 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.2%
|Ekran Hacmi
|68.0 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Rose Altın, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.120 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi 4a Fiyatı
|110 €
|Editör Puanı
|68.5
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 4a Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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