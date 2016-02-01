|Xiaomi Redmi 5 Özellikleri
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Xiaomi Redmi 5 akıllı telefon Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 282 PPI değerine ve 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.70 inç dokunmatik ekran ile geliyor.
Xiaomi Redmi 5, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi 5, arkada 12 megapiksel ve önde 5 megapiksel kamera kullanıyor.
Xiaomi Redmi 5, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.80 x 72.80 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 157 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|151.8 x 72.8 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|157 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.9%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|281 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Açık Mavi, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 450
|İşlemci
|1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi 5 Fiyatı
|160 €
|Editör Puanı
|72.25
|Çıkış Tarihi
|20 Aralık 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 5 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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