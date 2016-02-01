Xiaomi Redmi 5 Özellikleri

Xiaomi Redmi 5 akıllı telefon Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 282 PPI değerine ve 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.70 inç dokunmatik ekran ile geliyor. Xiaomi Redmi 5, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi 5, arkada 12 megapiksel ve önde 5 megapiksel kamera kullanıyor. Xiaomi Redmi 5, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.80 x 72.80 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 157 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.