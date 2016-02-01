Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Redmi 5
275
3300 mAh
12 MP
5.7"
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5 Özellikleri

Xiaomi Redmi 5 akıllı telefon Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 282 PPI değerine ve 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.70 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

Xiaomi Redmi 5, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi 5, arkada 12 megapiksel ve önde 5 megapiksel kamera kullanıyor.

Xiaomi Redmi 5, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.80 x 72.80 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 157 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Xiaomi Redmi 5
3 (6 oy)

Boyutları 151.8 x 72.8 x 7.7 mm
Ağırlığı 157 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 281 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Açık Mavi, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 450
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi 5 Fiyatı 160 €
Editör Puanı 72.25
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 5 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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