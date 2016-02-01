Xiaomi Redmi 5a Özellikleri

Xiaomi Redmi 5A akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 294 piksele sahip bir PPI’da 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.0 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi 5A, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği paketliyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Xiaomi Redmi 5A, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 140.40 x 70.10 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 137 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi 5A, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü ve Hızlanmaölçer’i içerir.