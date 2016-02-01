Xiaomi Redmi 5a

Xiaomi Redmi 5a
160
3000 mAh
13 MP
5"
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a Özellikleri

Xiaomi Redmi 5A akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 294 piksele sahip bir PPI’da 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.0 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi 5A, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği paketliyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Xiaomi Redmi 5A, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 140.40 x 70.10 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 137 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi 5A, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü ve Hızlanmaölçer’i içerir.
Tasarım
Xiaomi Redmi 5a
4 (1 oy)

Boyutları 140.4 x 70.1 x 8.4 mm
Ağırlığı 137 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, gül altın, gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi 5a Fiyatı 90 €
Editör Puanı 70.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi 5a Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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