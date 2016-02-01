|Xiaomi Redmi 5a Özellikleri
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Xiaomi Redmi 5A akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 294 piksele sahip bir PPI’da 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.0 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi 5A, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği paketliyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera içeriyor.
Xiaomi Redmi 5A, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 140.40 x 70.10 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 137 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi 5A, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü ve Hızlanmaölçer’i içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|140.4 x 70.1 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|137 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.0%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, gül altın, gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi 5a Fiyatı
|90 €
|Editör Puanı
|70.5
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi 5a Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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