|Xiaomi Redmi Note 5 Pro Özellikleri
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Xiaomi Redmi Not 5 Pro akıllı telefon Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,99 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi Not 5 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte kullanılıyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından, Xiaomi Redmi Not 5 Pro arkada 12 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Xiaomi Redmi Not 5 Pro, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 158.60 x 75.40 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 181 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi Not 5 Pro, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|158.6 x 75.4 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|181 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Şampanya Altın, Gül Altın, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1/2.8" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1,25μm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 636
|İşlemci
|1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 509
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.5
|Çıkış Tarihi
|15 Şubat 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi Note 5 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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