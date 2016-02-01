Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 Pro
658
4000 mAh
12 MP
5.99"
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5 Pro Özellikleri

Xiaomi Redmi Not 5 Pro akıllı telefon Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,99 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Not 5 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte kullanılıyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından, Xiaomi Redmi Not 5 Pro arkada 12 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Xiaomi Redmi Not 5 Pro, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 158.60 x 75.40 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 181 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Not 5 Pro, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
3 (2 oy)

Boyutları 158.6 x 75.4 x 8.1 mm
Ağırlığı 181 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Şampanya Altın, Gül Altın, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/2.8" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1,25μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 636
İşlemci 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 509
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi Note 5 Pro Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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