Xiaomi Redmi Note 5 Pro Özellikleri

Xiaomi Redmi Not 5 Pro akıllı telefon Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,99 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Not 5 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte kullanılıyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından, Xiaomi Redmi Not 5 Pro arkada 12 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Xiaomi Redmi Not 5 Pro, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 158.60 x 75.40 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 181 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Not 5 Pro, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.