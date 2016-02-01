Xiaomi Redmi Note 5A Prime Özellikleri

Xiaomi Redmi Note 5A Prime akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime, sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Telefonun ayrıca bazı bölgelerde32 GB, 3 GB RAM seçeneği de bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Note 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera (f/2.2) ve selfie severler için 16 (f/2.0) megapiksel ön kamera ile donatmış.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Android 7.0 çalıştıran ve 3080 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir.153 x 76.2 x 7.7 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.