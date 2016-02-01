Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Xiaomi Redmi Note 5A Prime
299
3080 mAh
13 MP
5.5"
Xiaomi Redmi Note 5A Prime Özellikleri

Xiaomi Redmi Note 5A Prime akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime, sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Telefonun ayrıca bazı bölgelerde32 GB, 3 GB RAM seçeneği de bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Note 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera (f/2.2) ve selfie severler için 16 (f/2.0) megapiksel ön kamera ile donatmış.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Android 7.0 çalıştıran ve 3080 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir.153 x 76.2 x 7.7 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Xiaomi Redmi Note 5A Prime
4 (1 oy)

Boyutları 153 x 76.2 x 7.7 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5%
Ekran Hacmi 90.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.080 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 240 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi Note 5A Prime Fiyatı 140 €
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi Note 5A Prime Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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