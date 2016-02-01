|Xiaomi Redmi Note 5A Prime Özellikleri
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Xiaomi Redmi Note 5A Prime akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi Note 5A Prime, sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Telefonun ayrıca bazı bölgelerde32 GB, 3 GB RAM seçeneği de bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Note 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera (f/2.2) ve selfie severler için 16 (f/2.0) megapiksel ön kamera ile donatmış.
Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Android 7.0 çalıştıran ve 3080 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir.153 x 76.2 x 7.7 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 76.2 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|Ekran Hacmi
|90.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.080 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi Note 5A Prime Fiyatı
|140 €
|Editör Puanı
|76.75
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi Note 5A Prime Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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