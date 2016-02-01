Xiaomi Redmi Note 5A Özellikleri

Xiaomi Redmi Note 5A akıllı telefonu Ağustos 2017’de tanıtıldı ve Eylül 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Note 5A, dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Note 5A, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 5 megapiksel ön kamera kullanmış.

Xiaomi Redmi Note 5A, Android 7.0 çalıştıran ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.00 x 76.20 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 150 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Note 5A, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.