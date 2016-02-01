Xiaomi Redmi Y1 Lite

Xiaomi Redmi Y1 Lite
263
3080 mAh
13 MP
5.5"
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite
Xiaomi Redmi Y1 Lite Özellikleri

Xiaomi Redmi Y1 Lite akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Y1 Lite, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Y1 Lite, arkada 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Xiaomi Redmi Y1 Lite Android 7.0 ile çalışır ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır.

Xiaomi Redmi Y1 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteki sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Redmi Y1 Lite
3 (1 oy)

Boyutları 153 x 76.2 x 7.6 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Koyu Gri, Gümüş, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS
Radyo Var
Batarya 3.080 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 264 Saat
Konuşma Süresi 35 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi Y1 Lite Fiyatı 90 €
Editör Puanı 64.5
Çıkış Tarihi 21 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi Y1 Lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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