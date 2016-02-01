Xiaomi Redmi Y1 Lite Özellikleri

Xiaomi Redmi Y1 Lite akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Y1 Lite, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Y1 Lite, arkada 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Xiaomi Redmi Y1 Lite Android 7.0 ile çalışır ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır.

Xiaomi Redmi Y1 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteki sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.