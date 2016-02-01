|Xiaomi Redmi Y1 Lite Özellikleri
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Xiaomi Redmi Y1 Lite akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi Y1 Lite, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Redmi Y1 Lite, arkada 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Xiaomi Redmi Y1 Lite Android 7.0 ile çalışır ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır.
Xiaomi Redmi Y1 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteki sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 76.2 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Koyu Gri, Gümüş, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.080 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|264 Saat
|Konuşma Süresi
|35 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi Y1 Lite Fiyatı
|90 €
|Editör Puanı
|64.5
|Çıkış Tarihi
|21 Kasım 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi Y1 Lite Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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