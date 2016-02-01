Xiaomi Redmi Y1 Özellikleri

Xiaomi Redmi Y1 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Y1, 1.4GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi Y1, arkada 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera buluyor.

Xiaomi Redmi Y1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 153.00 x 76.20 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Y1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.