|Xiaomi Redmi Y1 Özellikleri
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Xiaomi Redmi Y1 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Xiaomi Redmi Y1, 1.4GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi Y1, arkada 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera buluyor.
Xiaomi Redmi Y1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 153.00 x 76.20 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.
Xiaomi Redmi Y1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 76.2 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|91.6%
|Ekran Hacmi
|106.7 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|236 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Koyu Gri, Gümüş, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.080 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Xiaomi Redmi Y1 Fiyatı
|140 €
|Editör Puanı
|71.5
|Çıkış Tarihi
|21 Kasım 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Xiaomi Redmi Y1 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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