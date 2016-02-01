Xiaomi Redmi Y1

Xiaomi Redmi Y1
276
3080 mAh
13 MP
5.5"
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1
Xiaomi Redmi Y1 Özellikleri

Xiaomi Redmi Y1 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Y1, 1.4GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Xiaomi Redmi Y1, arkada 13 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera buluyor.

Xiaomi Redmi Y1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3080mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 153.00 x 76.20 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Redmi Y1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kızılötesi, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Xiaomi Redmi Y1
3.2 (5 oy)

Boyutları 153 x 76.2 x 7.7 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 91.6%
Ekran Hacmi 106.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 236 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Koyu Gri, Gümüş, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.080 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 240 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Xiaomi Redmi Y1 Fiyatı 140 €
Editör Puanı 71.5
Çıkış Tarihi 21 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Xiaomi Redmi Y1 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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