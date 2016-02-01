ZTE Axon 7 Max

ZTE Axon 7 Max
361
4100 mAh
13 MP
6.0"
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max
ZTE Axon 7 Max Özellikleri

Ülkemizde adından direkt olarak bahsettirmese bile, GSM Operatörlerinin telefonları üretmesiyle bilinen ZTE, Axon serisine yeni bir cihaz kattı. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip olan yeni Axon 7 Max, 4 GB gibi büyük bir RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip. 6 inçlik dev ekranının Full HD çözünürlük sunması da farklı bir güzelliği.

13 MP çift sensörlü kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla özellikle direkt çekimlerde başarı elde edilecek olan Axon 7 Max, ayrıca 128 GB’a kadar yükseltilebilen microSD alanı sunuyor. Çift SIM kart desteği ve 4100 mAh bataryasıyla da uzun süreli kullanıma elverişli olan ZTE Axon 7 Max, MiFavor UI 4.0 kullanıcı ara yüzüne sahip.
Tasarım
ZTE Axon 7 Max
3 (1 oy)

Boyutları 157 x 80.4 x 8.2 mm
Ağırlığı 196 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.6%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Koyu Gri, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 660 Saat
Konuşma Süresi 40 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
ZTE Axon 7 Max Fiyatı 500 €
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Axon 7 Max Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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