|ZTE Axon 7 Max Özellikleri
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Ülkemizde adından direkt olarak bahsettirmese bile, GSM Operatörlerinin telefonları üretmesiyle bilinen ZTE, Axon serisine yeni bir cihaz kattı. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip olan yeni Axon 7 Max, 4 GB gibi büyük bir RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip. 6 inçlik dev ekranının Full HD çözünürlük sunması da farklı bir güzelliği.
13 MP çift sensörlü kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla özellikle direkt çekimlerde başarı elde edilecek olan Axon 7 Max, ayrıca 128 GB’a kadar yükseltilebilen microSD alanı sunuyor. Çift SIM kart desteği ve 4100 mAh bataryasıyla da uzun süreli kullanıma elverişli olan ZTE Axon 7 Max, MiFavor UI 4.0 kullanıcı ara yüzüne sahip.
| Tasarım
|Boyutları
|157 x 80.4 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|196 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.6%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Koyu Gri, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|660 Saat
|Konuşma Süresi
|40 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|ZTE Axon 7 Max Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|80.75
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Axon 7 Max Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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