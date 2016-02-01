ZTE Axon 7 Max Özellikleri

Ülkemizde adından direkt olarak bahsettirmese bile, GSM Operatörlerinin telefonları üretmesiyle bilinen ZTE, Axon serisine yeni bir cihaz kattı. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip olan yeni Axon 7 Max, 4 GB gibi büyük bir RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip. 6 inçlik dev ekranının Full HD çözünürlük sunması da farklı bir güzelliği.

13 MP çift sensörlü kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla özellikle direkt çekimlerde başarı elde edilecek olan Axon 7 Max, ayrıca 128 GB’a kadar yükseltilebilen microSD alanı sunuyor. Çift SIM kart desteği ve 4100 mAh bataryasıyla da uzun süreli kullanıma elverişli olan ZTE Axon 7 Max, MiFavor UI 4.0 kullanıcı ara yüzüne sahip.