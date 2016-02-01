ZTE Axon Max

ZTE Axon Max
27
4140 mAh
16 MP
6.0"
ZTE Axon Max
ZTE Axon Max
ZTE Axon Max
ZTE Axon Max Özellikleri

ZTE, Axon serisiyle oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor. 2015 yılında çıkartmış olduğu ZTE Axon Max ise; bu cihazlardan sadece birisi.

6 inç büyüklüğe sahip, Full HD kalitesinde çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisiyle donatılmış olan ekranı, 367 PPI piksel yoğunluğuyla geliyor.

4 çekirdekli, 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olan cihazda, Adreno 405 grafik işlemcisi kullanılmaktadır. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 13 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da, kaliteli bir görüntüye imza atıyor.

Gold renginde üretilen cihazda, parmak izi okuyucusuna da yer verilmesi; ayrı bir şıklık kazandırmış. Son olarak 4140 mAh gibi büyük bir bataryayla da, 1 günün üzerinde kullanım sağlayabilirsiniz.
Tasarım
ZTE Axon Max
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Boyutları 160 x 80 x 7.5 mm
Ağırlığı 188 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.5%
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
İşlemci 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 4.140 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 67
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2015
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Axon Max Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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