|ZTE Axon Max Özellikleri
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ZTE, Axon serisiyle oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor. 2015 yılında çıkartmış olduğu ZTE Axon Max ise; bu cihazlardan sadece birisi.
6 inç büyüklüğe sahip, Full HD kalitesinde çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisiyle donatılmış olan ekranı, 367 PPI piksel yoğunluğuyla geliyor.
4 çekirdekli, 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olan cihazda, Adreno 405 grafik işlemcisi kullanılmaktadır. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 13 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da, kaliteli bir görüntüye imza atıyor.
Gold renginde üretilen cihazda, parmak izi okuyucusuna da yer verilmesi; ayrı bir şıklık kazandırmış. Son olarak 4140 mAh gibi büyük bir bataryayla da, 1 günün üzerinde kullanım sağlayabilirsiniz.
| Tasarım
|Boyutları
|160 x 80 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.5%
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
|İşlemci
|4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.140 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Axon Max Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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