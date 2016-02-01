ZTE Axon Max Özellikleri

ZTE, Axon serisiyle oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor. 2015 yılında çıkartmış olduğu ZTE Axon Max ise; bu cihazlardan sadece birisi.

6 inç büyüklüğe sahip, Full HD kalitesinde çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisiyle donatılmış olan ekranı, 367 PPI piksel yoğunluğuyla geliyor.

4 çekirdekli, 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olan cihazda, Adreno 405 grafik işlemcisi kullanılmaktadır. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 13 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da, kaliteli bir görüntüye imza atıyor.

Gold renginde üretilen cihazda, parmak izi okuyucusuna da yer verilmesi; ayrı bir şıklık kazandırmış. Son olarak 4140 mAh gibi büyük bir bataryayla da, 1 günün üzerinde kullanım sağlayabilirsiniz.