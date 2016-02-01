ZTE Blade A2 Plus

ZTE Blade A2 Plus
255
5000 mAh
13 MP
5.5"
ZTE Blade A2 Plus
ZTE Blade A2 Plus
ZTE Blade A2 Plus
ZTE Blade A2 Plus
ZTE Blade A2 Plus
ZTE Blade A2 Plus
ZTE Blade A2 Plus Özellikleri

Cuma günü piyasaya sürülmesinin ardından ZTE Blade A2 Plus, Pazartesi günü Hindistan’da satışa çıktı. Akıllı telefon sadece ülkedeki 4GB RAM modellerinde bulunuyor. Akıllı telefonun en önemli noktası, 5000mAh bataryası ve Altın ve Gri renk modelleri satışa sunulacak olması.

ZTE Blade A2 Plus, kare şeklinde bir kamera, flaş ve parmak izi tarayıcısı bulunan, arkalarından dikey olarak sırt üstü oturan, metal bir unibody sergiliyor. Ses ve navigasyon butonları sağ kenarda bulunurken, kapasitif navigasyon butonları önde alt çene pozisyonundadır. ZTE cihazının en büyük önemi, hızlı şarjı destekleyen muazzam 5000mAh bataryası. ZTE akıllı telefonun 22 saate kadar konuşma süresine sahip olabileceğini iddia ediyor.

Teknik özelliklerine gelince, ZTE Blade A2 Plus, 5.5 inç (1080×1920) piksel tam HD ekrana sahiptir. 4GB RAM ve Mali T860 GPU ile eşleştirilmiş 64-bit MediaTek MT6750T 8 çekirdek SoC (1.5GHz’de dört Cortex-A53 çekirdeği ve 1GHz’de dört) ile güçlendirilmiştir. Dahili depolama alanı 32GB ve microSD kartı (128GB’a kadar) ile daha da genişleme olanağı sunuyor.

Çift SIM destekleyen ZTE’nin akıllı telefonu, Android 6.0 Marshmallow tabanlı Mifavor 3.5 OS üzerinde çalışır. Kamera konusunda ise, ZTE Blade A2 Plus PDAF, çift LED flaşlı ve 1080p video desteği içeren 13 megapiksel arka kameraya sahiptir. Ön tarafta, ekran ışığı bulunan 8 megapiksel bir sensör var. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v4.0, GPS, 4G LTE ve Wi-Fi 802.11 b / g / n bulunuyor. Son olarak, ZTE Blade A2 Plus, 155×76.2×9.8 mm ölçülerindedir ve 189 gram ağırlığındadır.

ZTE India Terminal, CMO, Sachin Batra, “Genç, teknoloji meraklıları olan bir izleyici kitlesiyle yaklaşık 69 milyon tüketicinin çevrimiçi ürünlerini satın aldıklarını ve 2017 yılına kadar 100 milyonu geçmesi bekleniyor” yorumunu yaptı. Blade serisi akıllı telefonumuz, ZTE Blade A2 Plus, etkili bir fiyata 4G LTE, VoLTE desteği ve diğer özellikleri barındırıyor. Bu telefon sayesinde dijital hale gelen milyonlarca tüketiciye ulaşmak için ilk adımı atıyoruz. Birden fazla harici faktörü ortadan kaldırarak, Endüstrinin sunduğu en iyi telefonları ve etkili bir fiyata sunacağız açıklamalarını da yaptı.
Tasarım
ZTE Blade A2 Plus
3.5 (2 oy)

Boyutları 155 x 76.2 x 9.8 mm
Ağırlığı 189 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750T
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 24 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
ZTE Blade A2 Plus Fiyatı 1150 ₺
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 22 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade A2 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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