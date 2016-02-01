|ZTE Blade A2 Plus Özellikleri
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Cuma günü piyasaya sürülmesinin ardından ZTE Blade A2 Plus, Pazartesi günü Hindistan’da satışa çıktı. Akıllı telefon sadece ülkedeki 4GB RAM modellerinde bulunuyor. Akıllı telefonun en önemli noktası, 5000mAh bataryası ve Altın ve Gri renk modelleri satışa sunulacak olması.
ZTE Blade A2 Plus, kare şeklinde bir kamera, flaş ve parmak izi tarayıcısı bulunan, arkalarından dikey olarak sırt üstü oturan, metal bir unibody sergiliyor. Ses ve navigasyon butonları sağ kenarda bulunurken, kapasitif navigasyon butonları önde alt çene pozisyonundadır. ZTE cihazının en büyük önemi, hızlı şarjı destekleyen muazzam 5000mAh bataryası. ZTE akıllı telefonun 22 saate kadar konuşma süresine sahip olabileceğini iddia ediyor.
Teknik özelliklerine gelince, ZTE Blade A2 Plus, 5.5 inç (1080×1920) piksel tam HD ekrana sahiptir. 4GB RAM ve Mali T860 GPU ile eşleştirilmiş 64-bit MediaTek MT6750T 8 çekirdek SoC (1.5GHz’de dört Cortex-A53 çekirdeği ve 1GHz’de dört) ile güçlendirilmiştir. Dahili depolama alanı 32GB ve microSD kartı (128GB’a kadar) ile daha da genişleme olanağı sunuyor.
Çift SIM destekleyen ZTE’nin akıllı telefonu, Android 6.0 Marshmallow tabanlı Mifavor 3.5 OS üzerinde çalışır. Kamera konusunda ise, ZTE Blade A2 Plus PDAF, çift LED flaşlı ve 1080p video desteği içeren 13 megapiksel arka kameraya sahiptir. Ön tarafta, ekran ışığı bulunan 8 megapiksel bir sensör var. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v4.0, GPS, 4G LTE ve Wi-Fi 802.11 b / g / n bulunuyor. Son olarak, ZTE Blade A2 Plus, 155×76.2×9.8 mm ölçülerindedir ve 189 gram ağırlığındadır.
ZTE India Terminal, CMO, Sachin Batra, “Genç, teknoloji meraklıları olan bir izleyici kitlesiyle yaklaşık 69 milyon tüketicinin çevrimiçi ürünlerini satın aldıklarını ve 2017 yılına kadar 100 milyonu geçmesi bekleniyor” yorumunu yaptı. Blade serisi akıllı telefonumuz, ZTE Blade A2 Plus, etkili bir fiyata 4G LTE, VoLTE desteği ve diğer özellikleri barındırıyor. Bu telefon sayesinde dijital hale gelen milyonlarca tüketiciye ulaşmak için ilk adımı atıyoruz. Birden fazla harici faktörü ortadan kaldırarak, Endüstrinin sunduğu en iyi telefonları ve etkili bir fiyata sunacağız açıklamalarını da yaptı.
| Tasarım
|Boyutları
|155 x 76.2 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.6%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750T
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|ZTE Blade A2 Plus Fiyatı
|1150 ₺
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|22 Şubat 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade A2 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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