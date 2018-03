ZTE Blade A2 Plus Özellikleri

Cuma günü piyasaya sürülmesinin ardından ZTE Blade A2 Plus, Pazartesi günü Hindistan’da satışa çıktı. Akıllı telefon sadece ülkedeki 4GB RAM modellerinde bulunuyor. Akıllı telefonun en önemli noktası, 5000mAh bataryası ve Altın ve Gri renk modelleri satışa sunulacak olması. ZTE Blade A2 Plus, kare şeklinde bir kamera, flaş ve parmak izi tarayıcısı bulunan, arkalarından dikey olarak sırt üstü oturan, metal bir unibody sergiliyor. Ses ve navigasyon butonları sağ kenarda bulunurken, kapasitif navigasyon butonları önde alt çene pozisyonundadır. ZTE cihazının en büyük önemi, hızlı şarjı destekleyen muazzam 5000mAh bataryası. ZTE akıllı telefonun 22 saate kadar konuşma süresine sahip olabileceğini iddia ediyor. Teknik özelliklerine gelince, ZTE Blade A2 Plus, 5.5 inç (1080×1920) piksel tam HD ekrana sahiptir. 4GB RAM ve Mali T860 GPU ile eşleştirilmiş 64-bit MediaTek MT6750T 8 çekirdek SoC (1.5GHz’de dört Cortex-A53 çekirdeği ve 1GHz’de dört) ile güçlendirilmiştir. Dahili depolama alanı 32GB ve microSD kartı (128GB’a kadar) ile daha da genişleme olanağı sunuyor. Çift SIM destekleyen ZTE’nin akıllı telefonu, Android 6.0 Marshmallow tabanlı Mifavor 3.5 OS üzerinde çalışır. Kamera konusunda ise, ZTE Blade A2 Plus PDAF, çift LED flaşlı ve 1080p video desteği içeren 13 megapiksel arka kameraya sahiptir. Ön tarafta, ekran ışığı bulunan 8 megapiksel bir sensör var. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v4.0, GPS, 4G LTE ve Wi-Fi 802.11 b / g / n bulunuyor. Son olarak, ZTE Blade A2 Plus, 155×76.2×9.8 mm ölçülerindedir ve 189 gram ağırlığındadır. ZTE India Terminal, CMO, Sachin Batra, “Genç, teknoloji meraklıları olan bir izleyici kitlesiyle yaklaşık 69 milyon tüketicinin çevrimiçi ürünlerini satın aldıklarını ve 2017 yılına kadar 100 milyonu geçmesi bekleniyor” yorumunu yaptı. Blade serisi akıllı telefonumuz, ZTE Blade A2 Plus, etkili bir fiyata 4G LTE, VoLTE desteği ve diğer özellikleri barındırıyor. Bu telefon sayesinde dijital hale gelen milyonlarca tüketiciye ulaşmak için ilk adımı atıyoruz. Birden fazla harici faktörü ortadan kaldırarak, Endüstrinin sunduğu en iyi telefonları ve etkili bir fiyata sunacağız açıklamalarını da yaptı.