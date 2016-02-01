ZTE Blade A520 Özellikleri

ZTE Blade A520 Android Akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürülüyor. Mali-T720MP2 GPU’lu Mediatek MT6737 işlemcisinde çalışıyor. Telefon, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahiptir ve microSD, 256 GB’a kadar (SIM 2 yuvası kullanır) genişletilebilir.

ZTE Blade A520, 5.04 inç HD, 720 x 1280 piksel IPS ekrana ve 294 ppi piksel yoğunluğuna sahiptir. Kameralara gelince, selfie için 8 MP ön ve 8 MP arka kamera bulunuyor. Veri senkronizasyonu ve şarjı için bir microUSB portu vardır. ZTE Blade A520’de bir yakınlık sensörü ve ivmeölçer sensörü ile birlikte bir ortam ışığı sensörü mevcut. 4G LTE, Wi-Fi, FM Radyo, Bluetooth ve GPS desteği de içeren çift SIM akıllı telefon.

ZTE Blade A520, Android OS, v7.0 (Nougat) üzerinde çalışır ve hepsine 2400 mAh pil güç sağlıyor. 144 x 71 x 8.4 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve pil dahil toplam 130 gramlık bir ağırlığı bulunuyor.