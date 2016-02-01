ZTE Blade A520

ZTE Blade A520
163
2400 mAh
8 MP
5.0"
ZTE Blade A520
ZTE Blade A520
ZTE Blade A520 Özellikleri

ZTE Blade A520 Android Akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürülüyor. Mali-T720MP2 GPU’lu Mediatek MT6737 işlemcisinde çalışıyor. Telefon, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahiptir ve microSD, 256 GB’a kadar (SIM 2 yuvası kullanır) genişletilebilir.

ZTE Blade A520, 5.04 inç HD, 720 x 1280 piksel IPS ekrana ve 294 ppi piksel yoğunluğuna sahiptir. Kameralara gelince, selfie için 8 MP ön ve 8 MP arka kamera bulunuyor. Veri senkronizasyonu ve şarjı için bir microUSB portu vardır. ZTE Blade A520’de bir yakınlık sensörü ve ivmeölçer sensörü ile birlikte bir ortam ışığı sensörü mevcut. 4G LTE, Wi-Fi, FM Radyo, Bluetooth ve GPS desteği de içeren çift SIM akıllı telefon.

ZTE Blade A520, Android OS, v7.0 (Nougat) üzerinde çalışır ve hepsine 2400 mAh pil güç sağlıyor. 144 x 71 x 8.4 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve pil dahil toplam 130 gramlık bir ağırlığı bulunuyor.
Tasarım
ZTE Blade A520
3.5 (2 oy)

Boyutları 144 x 71 x 8.4 mm
Ağırlığı 130 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.25
Çıkış Tarihi 24 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade A520 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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