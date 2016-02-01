|ZTE Blade A520 Özellikleri
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ZTE Blade A520 Android Akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürülüyor. Mali-T720MP2 GPU’lu Mediatek MT6737 işlemcisinde çalışıyor. Telefon, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahiptir ve microSD, 256 GB’a kadar (SIM 2 yuvası kullanır) genişletilebilir.
ZTE Blade A520, 5.04 inç HD, 720 x 1280 piksel IPS ekrana ve 294 ppi piksel yoğunluğuna sahiptir. Kameralara gelince, selfie için 8 MP ön ve 8 MP arka kamera bulunuyor. Veri senkronizasyonu ve şarjı için bir microUSB portu vardır. ZTE Blade A520’de bir yakınlık sensörü ve ivmeölçer sensörü ile birlikte bir ortam ışığı sensörü mevcut. 4G LTE, Wi-Fi, FM Radyo, Bluetooth ve GPS desteği de içeren çift SIM akıllı telefon.
ZTE Blade A520, Android OS, v7.0 (Nougat) üzerinde çalışır ve hepsine 2400 mAh pil güç sağlıyor. 144 x 71 x 8.4 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve pil dahil toplam 130 gramlık bir ağırlığı bulunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|144 x 71 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.25
|Çıkış Tarihi
|24 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade A520 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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